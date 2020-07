Gibraltar amplía el plan de desescalada y el uso obligado de mascarillas

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha comunicado hoy que, tal y como había anunciado el pasado lunes, Gibraltar no va a relajar las medidas de la Fase 6, con lo que no quedará desbloqueado mañana, 1 de agosto, tal como estaba previsto en documento ‘Desbloquear el Peñón’ (‘Unlock the Rock’).

Picardo aseguró que “prevé que en las próximas seis semanas se pasará a aumentar nuestra respuesta a la prevalencia del virus declarando, una vez más, el Estado de Incidente Grave (Major Incident) según la Ley de Contingencias Civiles”.

En los días pasados, las autoridades sanitarias han estado aconsejando que se mantenga la Fase 6 sin ninguna variación. Con estas medidas se pretende evitar que aumente el número de casos y haya que imponer mayores restricciones en Gibraltar. Fabian Picardo ha instado a seguir haciendo sacrificios ahora para obtener un beneficio a largo plazo, sobre todo por el riesgo que implica el aumento en el número de traslados en época estival.

También ha incidido en que está aumentando la propagación entre los jóvenes, a quienes ha pedido que aumenten su grado de responsabilidad y ha recordado la necesidad de mantener la distancia social y la higiene.

Tests y rastreo

Tras el nuevo caso registrado ayer en Gibraltar, según ha informado el Ministro Principal, las autoridades sanitarias han informado de que alguna de las personas que ha dado positivo no informó de sus síntomas hasta que pasaron varios días. Por esta razón, el Ministro Principal ha recordado la importancia de que, en cuanto se presenten síntomas compatibles con el Covid-19, se produzca un autoaislamiento inmediato y se contacte con el Servicio de Emergencias 111. Dichas personas, para no correr el riesgo de propagar el virus, deben evitar acudir a las estaciones de testeo que hay en Gibraltar y esperar a que sean los sanitarios quienes acudan a su domicilio.

Asimismo, ha informado de que la app ‘Beat Covid Gibraltar’, disponible para iOS y Android, ya ha tenido 15.000 descargas. Ha invitado a que los usuarios sigan instalándosela en sus dispositivos y reiterado que se respeta la privacidad de la información, y que está diseñada para la propia seguridad del usuario, ya que alerta de si se ha estado en contacto con alguna persona positiva de Covid-19.

En cuanto al número tests, superados ya los 20.000, Picardo ha destacado que, aunque Gibraltar es uno de los territorios que más pruebas por habitante está realizando en todo el mundo, quiere aumentar sus esfuerzos. El laboratorio situado en la Universidad de Gibraltar realiza una media de 350 pruebas diarias, y quieren incrementar esa cifra hasta las 500.

Nueva regulación del uso de mascarillas

El Ministro Principal ha informado de que pronto habrá una nueva normativa para aumentar el número de lugares en los que sea obligatorio el uso de mascarillas u otros revestimientos faciales. En caso de no llevarla, la multa será de £100

Ha añadido que el uso obligatorio generalizado de mascarillas “puede llegar en las próximas semanas”.

Tal y como ha explicado Fabian Picardo, el Reino Unido proporcionará acceso a las vacunas, cuando estén listas, a los Territorios Británicos de Ultramar, lo que significa que el suministro a Gibraltar está asegurado.

La estadística actual de Covid-19 en el Peñón es la siguiente:

Número total de tests realizados: 21.244 [+1,8% desde ayer]

Resultados pendientes: 9

Tests recibidos: 21.021

Casos confirmados desde el comienzo de la pandemia: 187 [=]

Casos activos en Gibraltar: 6 [-1] [4 residentes, 2 visitantes]

Casos activos de no residentes detectados en Gibraltar: 0 [=]

Casos recuperados: 181 [+1]

Número de personas en autoaislamiento: 116 [+26]. Esta cifra incluye a autoaislados por inmunodeficiencias o familiares y convivientes de positivos

Se ha realizado un total de 9.523 tests [+1%] dentro del muestreo sistemático y focalizado en el personal de primera línea. Dicho número está incluido en la cifra total.