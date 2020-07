Llega Random Thinking a Sevilla

El nuevo espectáculo de los andaluces Random Thinking, Windy and warm, se presenta en el Real Alcázar de Sevilla, con cuatro fechas de conciertos.

Las actuaciones se incluyen dentro del ciclo XXI Noches en los Jardines del Real Alcázar. El estreno es el próximo viernes 7 de agosto.

Los hermanos isleños, Aurora y Ángel Pérez, forman el proyecto artístico Random Thinking. Su exquisita propuesta musical enraizada en el folk, el blues y el smooth jazz, les ha valido el reconocimiento unánime de crítica y público.

Han sido escogidos entre los Mejores Artistas Nacionales del año por RNE, premio Alcalá Suena 2018 otorgado por la ciudad de Alcalá de Henares, escogidos entre los Mejores Discos por la crítica especializada, sus espectáculos están seleccionados por la Red de Teatros y recomendados por medios de todo el país.

Con sus dos trabajos discográficos han recorrido España en numerosos conciertos y festivales: Su disco debut homónimo Random Thinking y su segundo álbum Right here and now, ambos autoproducidos por los propios hermanos y con “Caco” Refojo, ganador de tres premios Grammy, en la ingeniería de sonido.

Actualmente, Random Thinking continúan girando a la vez que trabajan en nuevos proyectos, entre los que cabe destacar lo que será su próximo trabajo discográfico y colaboraciones en cine. En las XXI Noches en los Jardines del Real Alcázar estrenan su nuevo espectáculo Windy and warm (cálido y con viento).

El espectáculo toma su título de la canción original de Johnny Dee, popularizada en 1962 por el legendario guitarrista de Tennesse Chet Atkins, en alusión a él y a otros grandes artistas que consiguieron extender de forma brillante el alcance de estos géneros en la música popular, tendiendo puentes entre estilos.

Windy and warm es un delicioso viaje musical a través de la música popular de raíces folk, country y blues. Voz y guitarras acústicas, las señas de identidad de ambos hermanos, músicos y compositores, son los encargados de interpelar al alma en este personal homenaje, que aúna canciones clásicas significativas con composiciones propias en un mismo hilo conductor: La música como experiencia vital. Sin duda, una nueva ocasión para disfrutar de una de las propuestas con mayor proyección de la actual escena musical.

Las fechas de estas actuaciones en Sevilla son: Estreno el 7 de agosto, 30 de agosto, 10 y 26 de septiembre.