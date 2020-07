Huelva lanza una plataforma multicanal para reforzar su promoción externa

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha presentado este jueves la plataforma digital 'Huelva', impulsada por el Ayuntamiento de la capital, y que nace "como una novedosa herramienta que pone a Huelva en el mundo y está enfocada tanto a la promoción externa de la ciudad como a la dinamización interna, información y participación ciudadana".

Así lo ha indicado el regidor en la presentación de este multicanal municipal, en la que ha estado acompañado por el portavoz del equipo de Gobierno municipal y concejal de Turismo, Promoción Exterior y Universidad, Francisco Baluffo.

De este modo, este multicanal ofrece contenidos interactivos accesibles desde dispositivos móviles, web y Smart-tv, según ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

El primer edil, ha indicado que "Huelva es la primera capital andaluza que tiene una plataforma de estas características, gracias al enorme trabajo de esta Concejalía, para desarrollar una aplicación que no solo permite dar a conocer las bondades y fortalezas de la ciudad, de las que estamos tan orgullosos, sino que además trasladamos una imagen de solvencia y de modernidad que es muy importante para la promoción de la ciudad. Porque tenemos muchas oportunidades y tenemos que aprovecharlas, ofreciendo herramientas competitivas".

Esta matriz -en IOS localizable por 'Huelva OTT'- permite implantar una serie de canales "e infinitas posibilidades, desde comprar online entradas para los espectáculos culturales, recibir información personalizada en el móvil, participar en encuestas, concursos hasta acceder a videos sobre los recursos patrimoniales de la ciudad, rutas de interés, los mercados, actividades que realiza el Ayuntamiento, ver la TV municipal o el canal del Sporting y el Recreativo, entre otros contenidos, ha explicado el alcalde.

Cruz ha recordado que "como puerta de crecimiento económico Huelva, la promoción en el exterior ha sido una de las apuestas estratégicas desde que hace cinco años llegamos al Gobierno de este Ayuntamiento, emprendiendo una nueva etapa en la que la capital onubense está teniendo un protagonismo sin precedentes como potencia gastronómica, sede de eventos deportivos internacionales de primer nivel, ciudad de la cultura, etc., y habiendo estado presente por primera vez en las más importantes ferias internacionales de la industria turística".

En esta línea, Gabriel Cruz ha remarcado que el Consistorio ha dado "grandes pasos en esta dirección"; dotando a Huelva de una Oficina de Turismo en la Casa Colón, acuñado el sello 'Huelva ciudad que marca', la campaña 'Huelva te saluda' "y estamos inmersos ya en la ejecución del Plan Turístico de Grandes Ciudades, siendo pioneros en Andalucía, lo que supondrá un importante revulsivo para mejorar nuestros recursos en este ámbito, ofreciendo nuestra mejor versión".

"Y en esta estrategia, en la que volcamos esfuerzos para que Huelva crezca como destino turístico, atrayendo riqueza y creando empleo, presentamos esta plataforma, que abundará en esta apuesta por la promoción de la ciudad".

De esta manera, la plataforma digital 'Huelva' es "una ventana abierta a la ciudad, a cómo la vivimos y sentimos los onubenses y a cómo queremos darla a conocer, contando no solo todo lo que ofrece Huelva de cara al turismo, sino también aportando información útil para los ciudadanos y fomentando la participación social".

En este sentido, el regidor define este omnicanal como "un espejo de lo que es Huelva, su gente, sus tradiciones, su corazón, su Historia y su presente. Su día a día. Sus atractivos y su cotidianidad. Todo ese mosaico que la hace única y especial. Hablamos de innovación, integración, interactividad dinamismo. Y apertura, porque en esta plataforma pueden tener cabida las entidades, clubes deportivos, asociaciones, instituciones, etc. que deseen integrarse", ha destacado Cruz.

ACCESOS Y CONTENIDOS

'Huelva' es una plataforma tecnológica 'On The Top' (OTT), un instrumento muy versátil, utilizable en los principales dispositivos y sistemas operativos existentes (PC, dispositivos móviles y Smart TV; Web, Android e IOS, etc).

Las vías de acceso, previo registro de usuario, son la web tv.huelva.es; dispositivos móviles a través de Google Play y APP Store; y en televisión, AndroidTV, Apple TV, Amazon Fire TV y próximamente Samsung OF, LG y demás marcas de smart-tv.

Entre los contenidos que ofrece se encuentra la agenda de eventos culturales, con toda la programación de espectáculos, además de un canal específico de Cultura. Está disponible, asimismo, el Canal turismo, con enlaces directos a diferentes atractivos de la ciudad, mostrando las señas de identidad de Huelva Ciudad que Marca, el Legado británico, el Festival Flamenco, la Playa del Espigón, la Feria de la Tapa, etc.

Se incluyen también rutas por Huelva, con videos que dan a conocer los principales focos de interés, itinerarios que ponen el acento en la Vocación Americana, el Legado Inglés, la arquitectura religiosa, los recursos arqueológicos, el patrimonio natural (como el Paraje Marismas del Odiel).

En el apartado 'Compra Cercanía' el Consistorio promociona los mercados y productos onubenses. La plataforma cuenta también con un enlace a la televisión municipal, Huelva TV, tanto para ver el directo como contenidos en archivo; así como con un apartado de 'Actualidad Municipal' en el que se pueden ver los Plenos del Consistorio y conocer las últimas noticias generadas por esta institución.

Se dedica una sección especial al Consejo Municipal de la Infancia, en la que el Ayuntamiento da visibilidad "al intenso e importantísimo trabajo que estamos haciendo con los niños y niñas, promoviendo su cultura democrática y su participación, lo que nos ha valido el título de UNICEF de Ciudad Amiga de la Infancia", ha recordado el regidor.

Bajo el epígrafe 'Soy mi barrio' se da protagonismo a distintos rincones de la ciudad y en 'Cultura de Barrio' se ofrece un escaparate para este exitoso programa de participación ciudadana.

En el ámbito deportivo, el multicanal se completa con la sección 'Entrena en casa'; el Canal Sporting Huelva y el Canal Recreativo de Huelva.