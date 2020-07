La alcaldesa anuncia las medidas aprobadas para prevenir contagios de Covid-19

La alcaldesa de Ronda, Maripaz Fernández, ha comparecido junto al delegado de Seguridad, Juan Carlos González para informar de las medidas aprobadas ayer por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para prevenir la propagación de la Covid-19 en la comunidad autónoma y su aplicación en la ciudad a la espera de que sean publicadas en el BOJA, en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La alcaldesa ha recordado que se ha declarado en Andalucía el botellón como actividad insalubre, nociva y peligrosa en el marco de la Ley de Salud Pública para amparar jurídicamente la prevención y vigilancia que evite la celebración de esta práctica durante la pandemia. Así, ha comunicado la alcaldesa, queda prohibida la reunión de carácter privado no regulado de más de quince personas en espacios públicos ajenos a establecimientos de hostelería. Igualmente ha apuntado que el botellón es una práctica prohibida desde hace años en Ronda aunque con la nueva ley se extiende a todo a toda la comunidad. Tan sólo este fin de semana la Policía Local ha levantado seis actas por esta práctica. “Hago un llamamiento a la responsabilidad de los jóvenes y les digo que no pasa nada por hacer este esfuerzo, y tenemos que comprenderlo todos porque si no esto será imposible de parar y las consecuencias están siendo ya tremendas en lo sanitario y lo económica y nos queda todavía un largo camino. Les pido que no hagan este tipo de prácticas porque no merece la pena”, ha insistido Fernández.

Igualmente la alcaldesa ha informado que en los establecimientos de esparcimiento cerrados como discotecas el aforo no podrá superar el 40% y los clientes deberán estar sentados en mesas. Será obligatoria la toma de temperatura de forma previa a la entrada en el local y el uso obligatorio de la mascarilla. También se deberán recoger los datos de los clientes para su identificación facilitando su rastreo de forma rápida en caso de contagio. En estos establecimientos los clientes deberán estar sentados con un número máximo de doce personas por mesa. También queda prohibido el consumo y la venta de bebidas en la barra. “Sólo”, ha explicado Fernández, “se atenderá en las mesas”. Por otro lado la empresa deberá contratar personal para vigilar el cumplimiento de las normas en las salas y la limpieza de los servicios. La apertura de los establecimientos de ocio será hasta las 05,00 horas, impidiendo la entrada de clientes desde media hora antes. En las terrazas al aire libre de estos negocios, el aforo se limitará al 75% con los clientes sentados en mesa, con un máximo de doce personas por cada una de ellas. En los pubs el aforo no podrá superar el 60 por ciento, quedando prohibido el uso compartido de inhalación de tabaco, pipas de agua y similares.

En cuanto a los establecimientos de hostelería que tengan autoservicio, se deberá evitar la manipulación directa de los productos por parte de los clientes. Los buffets dispondrán de gel hidroalcohólico y viricida autorizado y guantes desechables para los clientes además de carteles con información al respecto. Se marcarán circuitos de autoservicio que garanticen la distancia de seguridad entre las personas y las máquinas dispensadoras de bebidas deberán ser desinfectadas con una frecuencia no superior a los treinta minutos. También en este tipo de establecimiento se establece un aforo del 75% y una ocupación máxima por mesa de doce personas.

La alcaldesa también ha recordado las recomendaciones para evitar la propagación de la Covid-19 como el lavado frecuente de manos con agua y jabón o el uso de un desinfectante de manos a base de alcohol o la distancia de seguridad y el uso de mascarilla, obligatorio en espacios públicos, abiertos y cerrados, en Andalucía.