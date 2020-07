CCOO critica el "colapso" de los juzgados de Málaga, "agravado" por la pandemia

El sindicato CCOO de Málaga ha criticado este miércoles "el colapso" en el que se encuentran los juzgados malagueños, considerando que es necesario un aumento de la plantilla y la apertura de 34 órganos judiciales; una situación que se ha visto "perjudicada" por la pandemia y que supone que haya "fechas de juicios para cerca de dos años".

El secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, la secretaria de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Málaga, Carolina Ortiz Rodríguez, y el miembro DE LA Ejecutiva de la Sección Sindical de CCOO en Justicia Málaga, Jose María Vico, han expresado la situación "crítica" en la que se encuentran los juzgados de la provincia en rueda de prensa.

"Antes de la pandemia ya sufrían de esta gravedad, pero la realidad es que esta situación se ha visto perjudicada con el alto número de despidos que se han producido desde marzo hasta la actualidad", han indicado, considerando que esto "refleja la falta de personal e inversiones".

Por esto, han exigido "de forma urgente" un refuerzo del número de plantilla, así como una modernización digital y de infraestructuras, "y que se haga posible un teletrabajo para aquellas personas que lo necesiten, ya que apenas hay una veintena de personas trabajando de esta forma en Málaga".

Han señalado que durante el confinamiento "se ha visto claramente que la justicia no está preparada para atender a la ciudadanía de forma telemática, y eso es un problema que la administración debe de solucionar".

Así, CCOO propone la apertura de 34 órganos judiciales. En concreto, la creación de una sección más en la Sala de los Social del TSJA, una sección más en la Sala de lo Contencioso del TSJA, una sección civil y una sección penal más en la Audiencia Provincial, dos Juzgados de lo Penal, cuatro de Instrucción, cuatro de Primera Instancia, dos Mercantiles, cuatro Contenciosos, cuatro Sociales, uno de Vigilancia Penitenciaria y un Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Todos ellos en la capital malagueña.

En el resto de la provincia, el sindicato propone en de Fuengirola y de Torremolinos la creación en ambos de dos juzgados de Primera Instancia. En Antequera, Archidona, Estepona y Torrox la creación de un órgano de Primera Instancia e Instrucción en cada uno de los municipios, y finalmente la creación en Vélez-Málaga de una unidad procesal de Apoyo Directo.

FALTA DE PERSONAL

Según CCOO, la dotación de personal en los juzgados malagueños "es una reivindicación histórica del sindicato desde hace años", recordando datos de la memoria del año 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la que se refleja que "más del 80 por ciento de los mismos superaron la carga máxima de trabajo que establece el CGPJ".

Así, han insistido en que "todos los juzgados malagueños necesitan de un refuerzo de la plantilla". Como ejemplo de ello, Ortiz ha señalado la situación que existe en los juzgados de lo Social, "donde si ya había colapso antes de la pandemia, desde el inicio de ella hasta hoy se han suspendido unos 3.500 juicios".

Esto supone que "se están fechando juicios de despidos para noviembre de 2021 y juicios de cantidad para principios de 2022". Además, ha asegurado que "nos tememos que cuando termine la prórroga de los ERTE, estas cifras se van a duplicar o triplicar".

Ortiz también se ha referido a la situación de los juzgados de lo Mercantil. "Son multitud de empresas las que están pasando por verdaderos problemas económicos, que seguramente van a tener que recurrir a concurso de acreedores, y esto está colapsando a su vez estos juzgados".

La líder sindical también se ha referido al Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC), "actos que se están suspendiendo sino vienen con acuerdos previos, hecho que colapsa aún más estos juzgados".

Por su parte, Cubillo ha afirmado que "las personas trabajadoras están siendo maltratadas ya no solo por sus empresas, al ser despedidas o modificar sus condiciones laborales, sino por la propia administración de Justicia, al registrar dicho colapso".

"No puede ser que una persona no sepa hasta dentro de 538 días si está realmente despedida de la empresa, o que no le citen a un juicio hasta 822 días después para saber si tiene derecho a una cantidad económica, o incluso al disfrute de sus vacaciones", ha indicado, apuntando que "en los juzgados de lo Contencioso Administrativo la tardanza es aún superior, llegando a 1.000 días de tardanza".

"La Junta de Andalucía es juez y parte en este problema, ya que en numerosas ocasiones las denuncias son contra la propia administración, y al mismo tiempo, es esta administración la que permite la lentitud de la justicia", ha manifestado el líder sindical.

Para paliar esta situación, CCOO critica la medida adoptada por el Ministerio de Justicia. Según el Sindicato, el último plan de actuación de dicha administración, por el que se adoptan medidas en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, "deja mucho que desear para la provincia malagueña", apuntando que "no ha sido negociado con los sindicatos".

Además, CCOO considera que "es insuficiente porque no solo hay que hacer frente a la carga de trabajo extra que ha generado la pandemia, sino a una sobrecarga que ya existía previamente". "Este plan solo contempla para Málaga un autorefuerzo que consiste en prolongar la jornada de trabajo del juez y algunos funcionarios del mismo juzgado, lo que es totalmente inviable por la ya desmesurada carga de trabajo que padecen estos juzgados", ha manifestado.

"La situación es crítica", ha afirmado Jose María Vico, aludiendo a dicha memoria de 2019 del TSJA, en la que "se asegura que las salas del Tribunal Superior de Justicia en Málaga superaron todas las cargas máximas de trabajo y lo mismo ocurrió en las secciones penales y civiles de la Audiencia provincial de Málaga".

Entre los juzgados de Primera Instancia de Málaga, que llevan asuntos civiles, han destacado el número 11 que asume las competencias sobre la capacidad de las personas e internamientos, "cuya carga de trabajo se disparó un 249 por ciento por encima de la CMT"; mientras que los de lo Mercantil soportaron un 153 por ciento más, los de lo Social un 59 por ciento más, los de Instrucción un 49 por ciento más y los de lo Penal un 22 por ciento.

Respecto a los juzgados de lo Contencioso, el sindicato ha informado de que soportaron un 79 por ciento más de la CMT, y lo mismo ocurrió con los de Violencia sobre la Mujer, con un 25 por ciento de incremento sobre la carga de trabajo.

"La situación de la provincia no es mejor", ha indicado, subrayando que en el partido judicial de Archidona, con un único juzgado, "la entrada en funcionamiento de un nuevo centro penitenciario en el primer trimestre de 2018 ha supuesto un incremento notable de actuaciones derivadas de peticiones de otros órganos judiciales".

CCOO ha asegurado que, a fecha del 31 de diciembre de 2019, los asuntos pendientes en los juzgados de Málaga eran 3.732 en los juzgados de lo Mercantil para dos órganos, 38.505 en los de Primera Instancia para 17 juzgados; 2.305 en los de Familia para tres órganos; 11.304 en los juzgados de lo Social para 13 juzgados; y 9.090 en los juzgados de lo Contencioso para siete juzgados.