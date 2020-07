Rostros inquietantes y trasfigurados se desenmascaran en el Thyssen de Málaga

Rostros inquietantes, transfigurados, complejos y sobrenaturales se desenmascaran en una exposición que reúne más de un centenar de obras de cuarenta artistas nacionales e internacionales en el Museo Carmen Thyssen de Málaga, en la que las máscaras cobran protagonismo.



En la muestra “Máscaras. Metamorfosis de la identidad moderna”, patrocinada por la Fundación Unicaja y que se podrá visitar hasta el próximo 10 de enero, se pueden observar obras de Goya, Ensor, Gutiérrez Solana, Gargallo, Maruja Mallo, Picasso, Derain, Julio González, Oteiza, De Chirico, Modigliani o María Blanchard.



La exposición, cuya apertura al público quedó aplazada por la declaración del estado de alarma, realiza una reflexión en torno al retrato y la representación del rostro y la figura humana en el arte moderno, mediante pinturas, esculturas, dibujos, grabados y piezas etnográficas.





Durante la presentación, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha destacado que la muestra reúne a numerosos artistas "comprometidos con el trabajo" y ha recordado que la ciudad ofrece "brillantísimas exposiciones", además de augurar "un gran éxito" para ésta.El director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral, ha mencionado la importancia del sector cultural, que aporta el 3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) al país, y ha asegurado que, a pesar de los distintos estilos de los artistas, las máscaras hacen que esta exposición tenga un "relato" y una "unión".La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, ha manifestado que "el arte es más necesario que nunca" y que hay que "enriquecer la agenda cultural", y ha señalado que esta exposición que se compone de "rostros inquietantes, vacíos y complejos" es una "oportunidad para reflexionar" sobre el retrato.La muestra se articula en tres secciones que exploran, respectivamente, la máscara como objeto físico que se superpone al rostro, heredera de su función y uso lúdico y festivo; la asimilación de los rasgos de las máscaras por los rostros en las obras de vanguardia; y la fusión entre rostro y máscara.Las secciones son “Disparates de carnaval”, en las que se representa a la máscara como objeto tradicional vinculado al carnaval y el teatro; “Máscaras sobrenaturales” (rostro en el arte de vanguardia) y “Rostros transfigurados” (máscaras-rostro, donde ambos se unen en figuras reales y vivas).Uno de los comisarios de esta exposición es el profesor de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Málaga, Luis Puelles, que ha asegurado que la exposición es "honesta", ya que "no vende lo que no tiene", y "desprejuiciada", pues tiene "grandes nombres, pero sobre todo grandes obras".Ha destacado a esta muestra como "rara, sofisticada y compleja" y ha asegurado que cuenta con diversos "formatos y técnicas" y una "ambigüedad" que representa los conflictos de la "condición humana moderna".Por otra parte, la directora artística del Museo Carmen Thyssen y comisaria de la exposición, Lourdes Moreno, ha afirmado que esta obra es "compleja" porque trata sobre el ser humano y -a su juicio- no hay nada más complejo éste.La máscara sirve al artista para indagar sobre las identidades surgidas de un contexto histórico de profundos cambios y crisis (décadas finales del siglo XIX y mediados del XX), período centrado en el individuo, que en lo artístico vivió la ruptura de los cánones representativos tradicionales de mano de las vanguardias.