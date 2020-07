"Ahora es cuando Moreno Bonilla tiene que ejercer su autoridad y no lo hace"

Presidenta de la Junta de Andalucía durante seis años, líder de la oposición y del partido más votado en la comunidad, Ha mantenido durante el confinamiento una actitud moderada hacia el Gobierno de Juanma Moreno, pero ha cambiado el tono y elevado el nivel de crítica durante las últimas semanas. Es sevillana y devota de la Esperanza de Triana. Madre de dos hijos, uno de cinco años y una de cinco meses.

Susana Díaz (Sevilla, 1974) cree que el Gobierno andaluz carece de planificación, exige una vuelta al cole segura y echa en falta más rastreadores para combatir al coronavirus. Defiende su amistad con el líder socialista, Pedro Sánchez, y sin tapujos asegura que volverá a presentarse como secretaria general del PSOE-A en el próximo proceso de primarias.

¿Qué le parece que la Junta prohíba el botellón y limite la actividad del ocio nocturno?

–Llega tarde. Tendría que haberlo hecho antes con rigor y planificación y sin depositar toda la responsabilidad a hombros de los ayuntamientos. El botellón lleva prohibido desde 2006. Ahora lo que se exige a los ayuntamientos es que cumplan pero, para ello, hay que dotar de recursos económicos y dar ayudas al sector del ocio nocturno.

Usted dijo que hay más brotes desde que el Gobierno andaluz tomó el mando único pero Salud le desmintió, ¿sigue manteniendo esa afirmación?

–Es una realidad. Desde que el mando único lo ejerce Moreno Bonilla, los brotes han aumentado. No hay planificación, siguen cerrados los centros de salud por las tardes, faltan rastreadores y no se garantiza ni la vuelta al cole.

¿Falla la gestión sanitaria en Andalucía?

–Sí, falta planificación. Hay caos. Cuando uno pretende ser un bienqueda, al final no hace nada. Hay indolencia del presidente de la Junta porque no le duele la situación de docentes, de padres que quieren seguridad para sus hijos o esos pueblos que reclaman médicos 24 horas.

Sobre la vuelta al cole, ¿qué escenario espera en septiembre?

–Los dos millones de andaluces que entran en las aulas quieren volver al cole pero con garantías. Estamos a finales de julio y no se ha planificado nada. Aquí se ha depositado la responsabilidad a hombros de los directores de los centros educativos.

¿Cree que el Reino Unido debe rectificar su recomendación de no viajar a Andalucía?

–Totalmente. Tenemos más seguridad que en el Reino Unido. Yo quiero que a Andalucía le vaya bien y hay previsiones malas. Entiendo que la Junta debió tener mayor coordinación con touroperadoras para dar mayor seguridad. Hace falta mimo y dinero para el sector turístico, que es el 13% del PIB, y para la hostelería.

Parece que ha cambiado el tono con el Gobierno andaluz, ¿es ahora más crítica?

–Queremos colaborar pero parece que no quieren que lo hagamos. Si a Moreno Bonilla le da igual que haya más brotes, a nosotros no. Durante el confinamiento le echaba la culpa al Gobierno de España y hacía cuatro ruedas de prensas al día, y ahora que tiene el mando único le echa la responsabilidad a los ayuntamientos. Ahora es cuando tiene que ejercer su autoridad y no lo hace. Cree que los problemas se resuelven solos.

¿Prevé problemas a corto plazo entre PP y Cs al frente de la Junta?

–¿Andalucía está para más altos cargos? Tienen que garantizar empleo y dar respuesta a los problemas. No hay dinero para mascarillas y sí para su propaganda. Moreno Bonilla y Marín piensan en ellos. Ciudadanos está en una situación complicada y viendo cómo se blinda, mientras que Vox se lo permite.

¿En qué ha cambiado Juanma Moreno desde que pasó de líder de la oposición a presidente?

–La indolencia es la misma. Cuando alguien no quiere ayudar no lo hace ni desde el Gobierno ni desde la oposición.

¿El presidente le llama?

–Una vez para hablar del decreto y nada tenía que ver con el coronavirus. No me ha vuelto a llamar y no lo ha hecho ni para la conferencia de presidentes. Yo sí lo hice.

¿Y Pedro Sánchez?

–Muy buena. Hemos hecho un gesto de generosidad importante. El esfuerzo de ambos ha sido grande y está teniendo resultados positivos.

¿Percibe cada vez más voces críticas dentro del PSOE de Andalucía?

–De cada crítica intento sacar una aportación. Me lo tomo en positivo. Cuando lleguen los procesos orgánicos que cada uno aporte como entienda. Ahora, en la oposición, trato de aprender.

¿Qué hizo como presidenta que ahora no haría?

–No volveríamos a tomar decisiones que influyeran de manera estructural en la sanidad sin el consenso de la comunidad sanitaria. Fue una lección.

¿Cree que tendrá rival en las primarias?

–No estoy en eso ahora. Cuando lleguen los procesos orgánicos, el compañero que quiera optar podrá hacerlo.

¿Ve posible que vuelva a gobernar?

–El objetivo es volver al Gobierno de Andalucía para blindar lo público. Una de nuestras tareas es movilizar a todo aquel que se quedó en casa el 2 de diciembre. El 2019 ha sido una lección para todos y hemos reforzado lazos con colectivos y organizaciones.