Aparece un segundo cadáver tras la reyerta de El Álamo

La Guardia Civil ha encontrado el cadáver de un hombre cerca del lugar en el que esta mañana fueron halladas una mujer fallecida y otra herida tras un atropello en las afueras de El Álamo (Madrid) que, según las primeras pesquisas, estaría relacionado con una reyerta entre dos clanes familiares.



El Ayuntamiento de El Álamo ha informado este lunes de este segundo fallecido en relación con la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local, tras el hallazgo del cadáver de una mujer en la cuneta de la M-404, a las afueras del pueblo, junto a otra mujer herida.



Fuentes del instituto armado han confirmado que han sido agentes de Tráfico que investigaban el atropello y buscaban vestigios por la zona los que han encontrado el cadáver, y ahora se investigan las causas de la muerte y se trata de identificar tanto a este hombre como a la mujer víctima del atropello mortal.





No consta que por el momento haya detenidos, aunque la investigación avanza, detallan las fuentes, que tienen claro que el atropello mortal de anoche fue intencionado y puede estar relacionado con la reyerta entre clanes en la medianoche en la calle Libertad.Fue durante una pedida de mano y, según han relatado testigos, un hombre llegó a conducir temerariamente, atropellando a varias personas, entre ellas al menos a un niño, que quedaron tendidas en la calle.Cuando los servicios de emergencia llegaron, no había heridos, porque habían sido trasladados a centros médicos por sus familiares. Entre ellos hay tres que fueron al hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, entre ellos un niño, detallan fuentes de la investigación.El Consistorio ha detallado en un comunicado que anoche hubo una fiesta en la que participaban dos clanes gitanos y, tras producirse un desacuerdo entre ellos, se produjo "una gran reyerta".Se trata de personas residentes en el asentamiento que hay junto al río Guadarrama en Navalcarnero y de otro clan de Madrid, según el Ayuntamiento, que explica que la Policía Local se personó muy pronto en el lugar de la fiesta, pero, al ver que se agravaba la situación, dio aviso a la Guardia Civil."La reyerta entre los clanes era ya muy violenta, lanzaban todo lo que estaba a su alcance, cuando un vehículo conducido por uno de ellos, presuntamente de forma intencionada, atropelló a otras personas implicadas en la reyerta", añade y precisa que en ese momento no se confirmó que hubiese habido disparos o heridos por arma blancas.En la operación de anoche participaron Policía Local, numerosas patrullas de la Guardia Civil, el 112, Protección Civil, así como la grúa municipal para restablecer la normalidad a la zona.Horas más tarde, sobre las ocho de la mañana de este lunes, aparecieron las dos víctimas tras un atropello intencionado, una fallecida y otra herida grave, y luego un segundo cadáver, semioculto entre la maleza.El Consistorio ha solicitado refuerzos de la Guardia Civil, incluidos los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), "en prevención de posibles venganzas entre los clanes", así como la celebración de una Junta de Seguridad Local Urgente de la Delegación de Gobierno de Madrid en vista de la gravedad de los hechos.Ha recordado que el Ayuntamiento ya ha expresado en varias ocasiones "su malestar por la inacción de las administraciones competentes, al respecto de la situación ilegal del citado asentamiento que pertenece al término municipal de Navalcarnero".