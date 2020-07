López Obrador afirma que el gobierno mexicano ya no pide sobornos a empresas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este viernes que su gobierno, a diferencia de los anteriores, ya no pide sobornos a empresas para ganar contratos o licitaciones.



"Ahora son otras reglas, ya no se piden sobornos, ya no se piden 'moches' (dádivas), es el que gana la licitación y por eso se les pide a las empresas que cumplan con su deber y con su responsabilidad", dijo López Obrador.



El mandatario se expresó de esta forma durante la supervisión de las obras de rehabilitación del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en el municipio de Ixtepec, en el estado de Oaxaca.





Además, llamó a las empresas encargadas de la obras a no abusar, cobrar lo justo y a terminar "en tiempo y forma"."Pido a las empresas encargadas de los tramos que cumplan el tiempo, que hagan un trabajo de calidad y que se cobre lo justo, ganancias razonables, que no abusen", manifestó el gobernante.Horas antes, este viernes López Obrador dio crédito a las revelaciones hechas por el exdirector de Pemex Emilio Lozoya según el cual el Gobierno anterior sobornó a legisladores para aprobar sus reformas presentadas en el Congreso.Además, pidió que "se llame a declarar a todos los implicados" y que sean denunciados "públicamente" para así "seguir estigmatizando la corrupción" en México.Lozoya, quien participó en la campaña electoral del expresidente Enrique Peña Nieto y más tarde fue director de Pemex en su gobierno, está acusado de recibir 10,5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht y participar en un fraude de 280 millones de dólares por la compraventa de una planta de fertilizantes.Lozoya fue capturado el 12 de febrero pasado en España y extraditado este 17 de julio a México tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía mexicana para destapar la corrupción durante la administración de Peña Nieto (2012-2018).Durante su primer día de gira de trabajo en Oaxaca, el presidente recordó que el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec es un proyecto que se planeó por primera vez en el siglo XIX pero nunca se concretó y pretende comunicar los océanos Pacífico y Atlántico.Recordó que el Corredor Interoceánico que conectará los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, no solo funcionará como vía para transporte de carga, sino también de pasajeros.Además, para impulsar la actividad económica en la región se construirán 10 parques industriales que contarán con apoyos fiscales para las empresas se establezcan.La inversión de la obra es de 3.500 millones de pesos (unos 157 millones de dólares).