La Junta presenta en Sotogrande el Torneo Internacional de Polo

El secretario general para el Turismo, Manuel Muñoz, ha acudido hoy a la presentación de la 49ª edición del Torneo Internacional de Polo de Sotogrande, que se celebrará en Santa María Polo Club y que unirá el espectáculo deportivo y la oferta de ocio complementaria, al concentrar toda la actividad en las instalaciones de Los Pinos.

Muñoz ha resaltado la relevancia de esta cita, “uno de los principales acontecimientos del verano andaluz, consolidado como un referente internacional del mundo del polo que conjuga perfectamente la oferta turística con el aspecto deportivo”.

Ha recordado que competiciones de este tipo ponen de manifiesto “el excelente posicionamiento de Andalucía como sede de grandes eventos”, siendo la comunidad “un entorno privilegiado para la práctica de cualquier especialidad deportiva”.

En este sentido, ha argumentado que, “a las magníficas condiciones climáticas y a la calidad de nuestras instalaciones, se une la profesionalidad y la elevada capacidad de organización que ofrecemos para el desarrollo de cualquier acontecimiento”.

Ha hecho referencia además a la importante repercusión mediática del torneo, “que contribuirá a reforzar la promoción del destino e incidirá en la calidad del destino y en las múltiples opciones que reúne Andalucía para el viajero de alto poder adquisitivo”.

A esta difusión internacional hay que sumar la generación de riqueza que posibilita este acontecimiento, ya que cada año atrae “a miles de espectadores que también son turistas, se alojan en hoteles y disfrutan de nuestra gastronomía y de nuestro ocio”, señaló también Muñoz.

En la presentación también han estado presentes la subdelegada del Gobierno de la Junta en el Campo de Gibraltar, Eva Pajares; y el delegado territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, Miguel Rodríguez.

Uno de los mejores torneos del mundo

El 49º Torneo Internacional de Polo se celebra en las canchas del Santa María Polo Club de Sotogrande, en San Roque (Cádiz) desde hoy al 30 de agosto. Participarán equipos de bajo hándicap (6 goles) y mediano hándicap (14 goles). Todos ellos competirán por las Copas de Oro, Plata y Bronce.

El club cuenta con grandes zonas abiertas, gradas al aire libre y jardines, espacios debidamente acondicionados para cumplir las directrices indicadas por las autoridades sanitarias y garantizar la seguridad de todos los visitantes.

El Torneo de Polo de Sotogrande es una de las cuatro citas internacionales más importantes de esta disciplina, junto a las disputadas en Palermo (Argentina), Palm Beach (Estados Unidos) y Windsor (Inglaterra).

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha participado en la presentación del torneo junto al presidente de Santa María Polo Club, Antonio Ortiz, el secretario general de Turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Muñoz, y el director de la Real Federación Española de Polo, Luis Benjumea. Entre los asistentes al acto se contaron varios ediles de la Corporación, y otras autoridades de ámbito comarcal.

En su intervención, el primer edil indicó que al comienzo de la pandemia en España, en marzo y abril “no creíamos que se iba a celebrar el torneo, parecía imposible”. Por ello, mostró su agradecimiento a los máximos responsables de Santa María Polo Club por el gran esfuerzo realizado para que “tengamos en San Roque el mejor polo posible este año”.

Tras recalcar la importancia de cumplir las normas sanitarias y tener un recuerdo especial por las más de 28.000 víctimas de la pandemia en España, el alcalde agradeció al vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín, “su apuesta por el polo”, un deporte que considera “no elitista, sino accesible a todos los públicos, y que genera actividad económica y empleo”.

Recordó Ruiz Boix que San Roque también acogerá, en septiembre, el Andalucía Masters de golf, además de que en las primeras semanas de agosto se celebrarán varios torneos de vela en Puerto Sotogrande, a cuyo responsable, Miguel Ángel Díez, agradeció “su contribución a la recuperación” económica.

Tras mostrar su gratitud a todos los patrocinadores, indicó que si bien el Ayuntamiento de San Roque cada año presta apoyo logístico a la organización, en esta ocasión “hacemos una aportación económica, porque las cosas vienen mal dadas”, a través del patrocinio de una de las copas.

Anunció el regidor sanroqueño que hoy mismo ha firmado una licencia urbanística para la primera fase del proyecto de Millenium Hotels para la zona de Alcaidesa, consistente en la construcción de un hotel y 50 villas turísticas, una inversión por importe de 35 millones de euros. A este proyecto hay que sumar la obra que se realiza en La Reserva para convertir el Hotel Almenara en un establecimiento de cinco estrellas, por importe de más de 20 millones de euros. Con eventos deportivos como los aquí reseñados, con estas nuevas inversiones y con el respeto de las normas sanitarias para evitar contagios, el alcalde espera que “San Roque sea un ejemplo” en la recuperación progresiva de la antigua normalidad.

También mostró Ruiz Boix el apoyo del Ayuntamiento a Santa María Polo Club a la hora de desarrollar los proyectos que tiene en cartera, como el desarrollo comercial y hotelero en Los Pinos. Mientras tanto, reclamó a todas las administraciones un compromiso serio “para que en el 50 aniversario del torneo se pueda recuperar el alto handicap” si las circunstancias sanitarias lo permiten.

Por su parte, el presidente de Santa María Polo Club agradeció el apoyo de administraciones y patrocinadores, entre los que se encuentran algunos que prefieren que no aparezca su publicidad aunque no por ello dejan de contribuir económicamente. Tuvo un especial agradecimiento para Mansion, que no sólo apoya esta edición del torneo, sino que también se ha comprometido para el año próximo.

“Queremos -dijo Antonio Ortiz- que este torneo sirva para superar las secuelas económicas de la crisis y dinamizar el sector turístico”, si bien reconoció que “este año el torneo no puede ser como siempre”, porque “patrones, jugadores y árbitros extranjeros tienen gran dificultad para viajar” entre distintos países. De hecho, este año “el polo de alto handicap no se va a celebrar en todo el mundo”. Eso sí, estarán presentes todos los equipos afincados en la zona, así como con otros llegados de países cercanos, principalmente de Francia.

Por lo tanto, se disputarán las copas en mediano y bajo handicap, pero se pretende que “el torneo tenga un look muy similar a años anteriores. Un polo divertido y con el mismo ambiente, siempre respetando las medidas de protección sanitaria, porque queremos dar ejemplo de evento seguro”, recalcó Ortiz. Aseguró que “no habrá hándicap alto, pero sí polo de alto nivel”.

Finalmente mostró un agradecimiento especial a la Junta de Andalucía por cuadruplicar este año su apoyo al torneo frente a años anteriores, y al alcalde “un agradecimiento absoluto”.

Finalmente, el director de la Real Federación Española de Polo, Luis Benjumea, apuntó que esta edición ha sido la que “más esfuerzo y trabajo ha requerido para su organización”. Indicó que “clubes y federación hemos trabajado juntos para coordinar protocolos tanto durante las distintas fases del estado de alarma como para las competiciones”, y recalcó el absoluto grado de compromiso conseguido. En su opinión, este torneo “tiene que ser un referente en el mundo deportivo y contribuir a la recuperación económica del Campo de Gibraltar”.

Señaló que desde la federación se ha hecho una importante apuesta por esta competición, y de hecho se ha conseguido que la televisión de LaLiga futbolística retransmita en directo la final de la Copa Oro. También anunció que se ha solicitado al Consejo Superior de Deportes la concesión de su Medalla de Oro para el torneo.

Un total de diez equipos tomarán parte en esta competición, una de las más importantes del mundo. Junto al espectáculo deportivo, se ha organizado una amplia oferta de ocio pensada para todos los públicos. Para esta edición tan especial, el club ha puesto en marcha un protocolo específico para garantizar la seguridad de los espectadores frente a la Covid-19, de acuerdo con las normas dictadas por las autoridades sanitarias.

Los diez equipos que acuden este año disputarán los tres trofeos tradicionales del Torneo Internacional Mansion de Polo: la Copa de Bronce Hyundai, la Copa de Plata Isolas 1892 y la Copa de Oro Playtech. Participarán jugadores procedentes de Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, Francia, Suecia o España, entre otras nacionalidades.

Las semifinales y final de Plata tendrán lugar el 12 y 15 de agosto, respectivamente, mientras que las semifinales y final de Oro se celebrarán el 28 y 30 de agosto. El calendario, que puede estar sujeto a cambios, podrá consultarse en la página web del Santa María Polo Club. En esta ocasión, todos los partidos se disputarán en las canchas de Los Pinos, junto al Puerto de Sotogrande.