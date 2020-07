Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación piden una reunión urgente

Las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación han solicitado la convocatoria urgente de una reunión de este órgano para analizar, entre otras cuestiones, la vuelta a las aulas en septiembre, para la que entienden que no existen recursos "ni personales ni materiales suficientes".



Según ha informado CSIF Andalucía en un comunicado, esta central, junto a ANPE, CCOO, FesP-UGT y USTEA han dirigido un escrito a la viceconsejera de Educación, María del Carmen Castillo Mena, en el que le trasladan su "inquietud" ante la situación actual, en la que consideran que no dan las circunstancias para "un regreso con seguridad en el contexto de la actual pandemia".



Las centrales sindicales han expresado su voluntad de participar en el proceso de diálogo que ha anunciado la Consejería que dirige Javier Imbroda para profundizar en medidas que permitan una vuelta segura a las aulas el próximo mes de septiembre y han demandado "un estudio pormenorizado de las vacantes en juego".



Lo hacen, han explicado, "en el procedimiento anual de adjudicación de destinos provisionales, actualmente en marcha" y "especialmente, tras comprobar una disminución de las vacantes asignadas al cuerpo de maestros respecto al procedimiento celebrado el año pasado, lo que ha afectado de forma negativa al personal funcionario e interino, en particular al de Primaria".



Han recordado que las vacantes previstas para reforzar la atención educativa en la crisis del covid-19 deben asignarse en la resolución definitiva de este procedimiento anual de adjudicación de destinos provisionales.



"De hacerse en septiembre, se estarán lesionando los legítimos intereses tanto del personal funcionario participante como del personal interino con mayor tiempo de servicio", han subrayado.



Las organizaciones trasladan su preocupación por el inicio de curso y recuerdan que en la Mesa Sectorial de principios de julio, los representantes del profesorado que integran dicho foro expresaron de forma unánime su "firme desacuerdo y rechazo" hacia las instrucciones que finalmente vieron la luz el 6 de julio.



"Este rechazo estuvo motivado fundamentalmente por la responsabilidad conferida a los equipos docentes y, muy en particular a los equipos directivos, además de considerar insuficientes los recursos personales y las medidas de seguridad y salud previstas", han detallado.



Los sindicatos han añadido que la propagación del virus en el periodo estival "está siendo alarmante" y han exigido -según indica el escrito- que "si efectivamente se va a abundar en el tema, los representantes del profesorado sean partícipes de dicho debate" y se atiendan sus peticiones, para lo que solicitan la convocatoria de la Mesa Sectorial.