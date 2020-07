Encuentran el cadáver de un hombre flotando a casi 2 Km de Fuerteventura

Ocupantes de una embarcación de recreo han encontrado el cadáver de un hombre de raza negra de 25 a 30 años flotando en el mar a una milla náutica (1,85 Km) de Morro Jable, en el sur de Fuerteventura, según adelanta "La Provincia" y han confirmado a Efe los servicios de emergencia en la isla.



El cuerpo fue recuperado por Salvamento Marítimo, que lo ha llevado a tierra para que se le practique la autopsia.



Las fuentes consultadas por Efe precisan que el cadáver está en estado de descomposición y no presenta signos de violencia.



Entre otras hipótesis, se está investigando si se trata de algún ocupante de las últimas pateras llegadas a la isla de cuya pérdida no se tenía noticia o de alguna patera que haya podido naufragar.



Desde el fin de semana pasado, está abierta en esa zona del Atlántico una alerta por una neumática que salió de Tarfaya (Marruecos) -ciudad situada casi en la misma latitud que Morro Jable- con 63 personas a bordo, de la que no se sabe nada.



También están pendientes alertas de salidas el pasado fin de semana de otras dos pateras desde Dajla, en el sur del Sahara.