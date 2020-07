Moreno: "No se me pasa por la cabeza una nueva reclusión total"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este miércoles que no se le pasa "por la cabeza", a pesar de los rebrotes, que pudiera haber una nueva "reclusión total de la población" como la que se produjo en los meses más duros de la pandemia del coronavirus.

En declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, Moreno, preguntado sobre si cree que habrá un nuevo confinamiento una vez que pase el verano, ha señalado que no cree que haya un "confinamiento total" como el que hemos vivido en los meses más duros de la pandemia, en marzo, abril y mayo, porque ahora estamos "más preparados".

Ha indicado que es verdad que se están produciendo rebrotes, un total de 24 en Andalucía que no suponen ni el 10 por ciento de los contagios a nivel nacional, pero la incidencia clínica de los mismos, ingresos hospitalarios y en UCI, en muy "escasa". Esto obedece, en su opinión, a que "hemos aprendido la lección" y, por ejemplo, las personas mayores están siendo más protegidas y hay muchas más medidas en todos los ámbitos.

"Por tanto, yo no creo que vayamos hacia una nueva reclusión total", según ha indicado el presidente, quien ha apuntado que además, económicamente, no nos lo podríamos permitir, porque sería prácticamente la "ruina de una parte importantísima de nuestro sector productivo".

En cuanto al acuerdo de la Unión Europea sobre los fondos para hacer frente a las consecuencias de la pandemia del coronavirus, el presidente ha considerado que se trata de un "éxito" de la UE, a la que nunca antes se había visto tan cohesionada, y ha considerado que es "positivo" para España.

No obstante, ha apuntado que nadie da recursos ni fondos a cambio de nada, sino que evidentemente hay una "letra pequeña", que conlleva que los gobiernos receptores de los fondos tienen una "especie de limitaciones", a través de una cláusulas que han introducido los países del norte para evitar que ese dinero no se use de una manera "razonable, sensata y vinculada al sistema productivo".

Para Moreno, lo que tiene que hacer el Gobierno central es, "cuanto antes", convocar la Conferencia de Presidentes autonómicos para abordar un "reparto justo y equitativo" de los fondos que llegarán a España. Sobre si prevé que habrá "guerra" entre las comunidades, ha dicho que, "seguramente" porque estamos muy necesitadas todas las comunidades y ha apuntado que Andalucía lleva más de 1.400 millones de euros extra gastados en sanidad.

Ha indicado que Andalucía está pidiendo que los mismos criterios que ha establecido la Unión Europea para el reparto de los fondos estos los distintos países, nivel de población, el PIB y el nivel de desempleo sean los mismos que aplique el Gobierno central para el reparto del dinero entre las comunidades autónomas.

Moreno ha lamentado que, como se ha conocido hoy, Andalucía haya sido la penúltima comunidad en la recepción de fondos del primer tramo de 6.000 millones del Fondo Covid del Gobierno central, al recibir sólo unos 600 millones, cuando deberían haber sido 1.200 millones en función de su nivel de población.

"El Gobierno de la nación tiene que medir muy bien y ser muy equitativo en ese reparto que tiene que hacer", ha sentenciado el presidente de la Junta.