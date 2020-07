Encuentros de cine desde la red de la mano del Festival de Huelva

El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que celebrará su 46 edición del 13 al 20 de noviembre, ha abierto un nuevo espacio para la reflexión y el debate, que bajo el nombre de 'Encuentros de cine', ofrecerá al público un acercamiento con grandes nombres de la cinematografía iberoamericana por medio de entrevistas y coloquios on line a través de las redes sociales del certamen onubense.



'Encuentros de cine', que se realiza con la colaboración del medio especializado FilmAnd.es, ofrecerá su primera sesión el próximo jueves 23 de julio (a las 18.00 horas) con la presencia de la actriz Ingrid García-Jonsson, Premio Luz del Festival de Huelva en su 44 edición y una de las intérpretes más destacadas del panorama nacional gracias a sus sólidos trabajos en el cine independiente, así como en teatro y televisión, ha informado la organización de la muestra en un comunicado.



El director de la muestra onubense, Manuel H. Martín, ha explicado que el objetivo de estos encuentros, que continuarán en el mes de septiembre, es el de acercar al público a las personas que forman parte de la industria cinematográfica, además de abrir un nuevo espacio on line de un Festival que, a causa de la crisis de la Covid-19, tendrá una mayor presencia en lo digital.



Martín ha destacado que los 'Encuentros de Cine' suponen "una nueva ventana que abrimos con el público", en esta ocasión a través de las redes sociales, lo que "nos permitirá afianzar a nuestros espectadores y ensanchar nuestro ámbito de actuación a un mayor número de personas gracias a las grandes posibilidades que ofrece siempre lo on line".



En este sentido, el director del Festival ha recordado el acuerdo de colaboración alcanzado recientemete con Filmin, gracias al cual, además de la proyección presencial en Huelva, la Sección Oficial de la 46 edición podrá verse en esta plataforma de contenidos.



Los Encuentros de Cine del certamen onubense contarán con una primera presencia "a la altura de lo que queremos conseguir con este ciclo, una actriz que fue Premio Luz de nuestro Festival porque representa a la perfección el espíritu del certamen: frescura, talento, esfuerzo y dedicación". García-Jonsson se ha convertido, además, en una actriz muy popular y cercana gracias a la espontaneidad que destila en sus intervenciones públicas, en televisión y cine.