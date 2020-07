Los contactos bilaterales retrasan el tercer día del Consejo Europeo

Las consultas entre los líderes de la Unión Europea (UE) prosiguen este domingo y retrasarán al menos hasta las 16.00 hora local (14.00 GMT) la reanudación de la cumbre extraordinaria que celebran en Bruselas desde el viernes para pactar el fondo de recuperación económica tras la pandemia de coronaviruss.



"La sesión plenaria no se reanudará antes de las 16.00 horas", indicó en Twitter Barend Leyts, portavoz del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.



Informó de que Michel se encuentra reunido con la canciller alemana, Angela Merkel; el presidente francés, Emmanuel Macron; los primeros ministros de Grecia, Kyriakos Mitsotakis; de Portugal, António Costa, y de Italia, Giuseppe Conte, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, además de con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.



Michel también vio a Sánchez esta mañana, con quien mantuvo una extensa conversación sobre la nueva propuesta que ha presentado a los líderes para tratar de limar diferencias.



Los encuentros por grupos reducidos de dirigentes se suceden desde que el sábado se suspendió la sesión plenaria en torno a las 13.00 hora local (11.00 GMT) para discutir nuevas posibilidades e intentar desbloquear la situación.



Ayer, al término del segundo día de cumbre, los puntos de bloqueo seguían siendo el volumen del fondo de recuperación (de 750.000 millones de euros) y el equilibrio entre subvenciones y préstamos, las condiciones para aprobar las ayudas y los descuentos que reciben algunos países en su aportación al presupuesto comunitario.



Las líneas que dividen a los Veintisiete no se han movido sustancialmente y las concesiones propuestas hasta ahora por Michel para vencer la oposición de los autodenominados "frugales" -Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca- no convencen a estos países, que reclaman más recortes al plan y más control sobre las ayudas.



La cumbre, que se esperaba que se reanudase hoy a mediodía, dura ya un día más de lo previsto, un escenario que nadie descartaba dado el interés de la mayoría de países por cerrar un acuerdo en julio.