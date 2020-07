Valero (IU): La Junta insiste en recortes y privatizaciones

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha reprochado hoy al presidente de la Junta, Moreno, que “no haya aprendido nada de la pandemia al insistir en sus “políticas de recortes, privatización y un modelo de depredación ambiental”.



Durante la exposición de su informe a la Comisión Coordinadora de IU Andalucía, Valero ha rechazado la intención del Ejecutivo de Moreno Bonilla de “volver al modelo del pelotazo” y ha criticado que “el Gobierno andaluz continúa con la política de recortes, con 135 millones euros menos a las universidades públicas o 113 millones de euros menos en los planes locales de empleo”.



Además, ha recriminado a la Junta que su "apuesta por lo privado en detrimento de lo público en la gestión de los servicios no sólo son perniciosas para el desarrollo económico y social sino que también suponen una enorme temeridad en tiempos de pandemia en los que el fortalecimiento de lo público es fundamental para garantizar la seguridad vital de la ciudadanía”.



En este sentido, Valero ha señalado que “el sistema sanitario público, las residencias de mayores y el sistema educativo no demandan monolitos y campañas de marketing, requieren urgentemente una mayor financiación, terminar con la precariedad en las plantillas y recuperar para lo público la gestión externalizada”.



Sin embargo, ha denunciado el "gobierno andaluz acelera el proceso de privatización encubierta de la sanidad pública mediante externalizaciones a clínicas privadas y carece de ningún propósito para reforzar el sistema educativo público”.



Asimismo, ha augurado que el inicio de curso escolar puede ser un "desastre por la falta de intervención coherente con la pandemia”, ya que Educación no prevé “ni bajada de ratios, ni mejora de instalaciones, ni contratación de más profesorado”.



En su informe el coordinador general de IU Andalucía ha apuntado la “excesiva dependencia del sector turístico, con un peso sobre el PIB andaluz de un 12% antes de la Covid-19” y la “enorme caída” que sufre el pequeño y mediano comercio “mientras el gobierno andaluz da más privilegios a las grandes superficies”.



Igualmente, alerta el “incierto panorama” que amenaza también al sector agrario, el cual se ha movilizado intensamente antes del confinamiento por unas medidas de regulación y protección todavía pendientes, y que tiene en el horizonte un recorte de los fondos de la PAC de 600 millones en el caso español, ha alertado.



También ha puesto el “foco en las deplorables condiciones de los temporeros” y ha recordado que ya el relator de la ONU aludió a la vulneración de los derechos humanos de estos temporeros y ha subrayado que, en muchos casos, se produce también “la violación de los convenios que ha motivado la intensificación de las inspección laboral”.