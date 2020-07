Díaz: La Casa Real debe dar una respuesta contundente y ejemplarizante

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha defendido hoy la necesidad de que la Casa Real española dé una "respuesta contundente, inmediata y ejemplarizante" para que la "gente vuelva a confiar en una figura importante para la democracia como es la jefatura del Estado".



En una entrevista en el diario digital Infolibre, la expresidenta andaluza ha sostenido que las informaciones sobre supuestos negocios ocultos del rey Juan Carlos que investiga la Fiscalía del Tribunal Supremo son "muy graves" y, en este sentido, ha defendido que la "Justicia tiene que ser igual para todo el mundo".



No obstante, Díaz ha valorado el esfuerzo de don Felipe por dotar a la institución de una mayor transparencia en las cuentas de la Jefatura del Estado.



También ha expresado su "total admiración" por el expresidente del Gobierno Felipe González, que ha denunciado una campaña contra el régimen de 1978 y ha defendido la presunción de inocencia de Juan Carlos I.



En relación a la remodelación que prepara el Gobierno andaluz del PP y de Ciudadanos, la líder de la oposición ha afirmado que "no será tanta la estabilidad cuando hay una crisis de gobierno" y ha añadido que, "si la provocas, es que la estabilidad era ficticia, de cara a la galería".



"¿Usted cree que con la que está cayendo la gente está para que se amplíe el Gobierno, haya más consejerías o más directores generales? Me parece una absoluta irresponsabilidad, una falta de respeto y un desprecio al sufrimiento de la gente, que sigue teniendo miedo, incertidumbre y está preocupada por la salud y el empleo", ha incidido Susana Díaz.