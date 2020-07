"La isla de las mentiras" competirá en el Festival de Shanghái

La película española "La isla de las mentiras", de la realizadora gallega Paula Cons, ha sido seleccionada para la competición oficial del Festival Internacional de Cine de Shanghái, uno de los más importantes de Asia, que arrancará el 25 de julio tras haberse aplazado por la pandemia.



La dirección del certamen anunció esta noche local los nueve largometrajes elegidos para la sección oficial entre los que figura también la argentina "Ciegos", la italiana "Feel your memories", la finlandesa "Helene" o la japonesa "One summer story", además de dos películas chinas.



El festival se celebra habitualmente en junio. pero se pospuso el pasado mayo debido a la situación del coronavirus en el país y hasta este viernes todavía había dudas de que se pudiese celebrar de forma presencial.



"La isla de las mentiras" es la ópera prima de la realizadora Paula Cons (A Coruña, 1976) y está protagonizada por Nerea Barros, Darío Grandinetti, Aitor Luna, Victoria Teijeiro y Ana Oca.



La película está inspirada en el hundimiento del "Santa Isabel", un barco que transportaba emigrantes españoles a Buenos Aires, frente a las costas de la isla de Sálvora, en la bocana de la ría de Arousa, el 2 de enero de 1921.



En el naufragio del "Santa Isabel", conocido como el "Titanic gallego", murieron 213 de las 269 personas que iban a bordo.



Tres mujeres jóvenes habitantes de la isla -a falta de hombres que se encontraban pasando las fiestas de Navidad en tierra firme en la península- acudieron al rescate y salvaron a 48 personas.



La película no se centra tanto en el naufragio como en sus consecuencias en el microcosmos isleño y en la investigación posterior a cargo de un periodista argentino (Grandinetti), quien poco a poco descubre que esa noche se produjeron demasiadas casualidades.



"Que la isla de Sálvora sea proyectada en el festival más importante de Asia me emociona. Y ahora que tanto está sufriendo nuestro cine, cualquier oportunidad de visibilidad internacional es maravillosa", dijo a Efe por teléfono Paula Cons, al conocer la noticia del acceso del film a la sección oficial de Shanghái.



Explicó que la "gran dificultad", y también la "gran maravilla", fue el rodaje en la propia isla, desde hace décadas deshabitada, donde se instaló un equipo de cincuenta personas, "pendientes no solo del clima, sino de las olas" también.



"Fue muy duro rodar allí, pero todo el mundo entendió que era un sitio increíble, que había que contarlo ahí, aunque no tuviéramos baños y estuvieras lleno de garrapatas, fue emocionantísimo hacerlo allí", indicó.



Cons destacó que para el reparto quisieron escoger a marineros de la zona que tuviesen "esa delgadez fibrosa de esa dieta que imponía la isla" en los años 20 del pasado siglo, que "era de pescado y ya".



Y reveló que incluso su propio hijo interpreta al vástago muerto de Juana, una inmigrante vasca que pierde a toda su familia en el naufragio.



"Mi hijo tiene unos rasgos muy redonditos, que no me valían para la isla. El quería salir y le dije: 'Pues, Antón, o te pongo de muerto o nada. Fue muy complicado que aguantara la respiración, pero ahí que lo metí", detalló.



"La isla de las mentiras", que se estrenará en la plataforma digital Filmin el 24 de julio, es una coproducción de la productora gallega Agallas Films, la vasca Historias del Tío Luis, la argentina Aleph Cine y la portuguesa Take 2000.



Con un presupuesto de 1,5 millones de euros cuenta con la participación además de TVG, RTVE y ETB.



Se trata del primer largometraje de ficción de Paula Cons, que anteriormente había dirigido documentales como "La batalla desconocida", sobre el wolframio que España vendía a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, o "El caso Diana Quer. 500 días".



El Festival Internacional de Cine de Shanghái, que se clausura el 2 de agosto, es el único de clase A en China y, junto al de Tokio, uno de los mayores de Asia.