Francia tratará con España un posible cierre de la frontera

El primer ministro francés, Jean Castex, dijo este sábado que un eventual cierre de la frontera con España por la situación epidémica en Cataluña es un asunto que hay que discutir con las autoridades españolas.



Castex, quien recorrió por la mañana un mercado en la localidad de Prades de la que es alcalde, situada a poco más de una hora de carretera del paso fronterizo de La Junquera, fue preguntado por la prensa sobre la eventualidad de ese cierre tras las medidas de restricción de movimientos de la Generalitat de Cataluña.



"Vigilamos eso de muy cerca, aquí en particular. Porque es un asunto importante del que tenemos que discutir también con las autoridades españolas", respondió.



El nuevo primer ministro francés tiene previsto recibir el próximo lunes por la tarde en su residencia oficial de Matignon de la vicepresidenta primera del Gobierno español, Carmen Calvo, que realiza ese día una visita a París.



Este viernes Castex ya se refirió a la situación epidémica en Cataluña, al insistir en una entrevista en la televisión en que las circunstancias en Francia no son tan preocupantes como las que hay en el área metropolitana de Barcelona.



"Las cifras de Barcelona son mucho peores que las que observamos" en Francia, indicó Castex, después de admitir que su Gobierno contempla la posibilidad de establecer medidas de confinamiento localizado como las aplicadas por la Generalitat si hubiera un importante resurgimiento del coronavirus.



Por ahora, precisó, "no estamos en una situación grave, pero necesita vigilancia".