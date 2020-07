PSOE ve incertidumbre de que haya un nuevo confinamiento en Andalucía

El PSOE-A cree que se está generando una incertidumbre entre la ciudadanía "por la posibilidad de un nuevo confinamiento" en Andalucía, una situación que "sería letal para nuestra tierra y de consecuencias económicas gravísimas".



Así lo ha expresado este sábado el diputado regional del PSOE por Córdoba Juan Pablo Durán, en una comparecencia ante periodistas, en la que ha afirmado que la mayoría de ciudadanos "están realmente con miedo, pensando que no se contagien, en cómo superar la situación que se les puede venir en lo alto, algunos ya en el paro y la incertidumbre que comienza ya a generarse en la ciudadanía por la posibilidad de un nuevo confinamiento".



Ante esta situación, el parlamentario socialista ha dicho que "en el mando único, que asumió el señor Moreno Bonilla, es vergonzante ver cómo entre él y el señor Marín se enredan en lo que no les interesan a los ciudadanos andaluces, que son sus líos internos, creando una crisis de gobierno e inventando la manera de aumentar los altos cargos".



A su juicio, "“Andalucía vuelve a estar en una situación muy preocupante, con más brotes y contagios desde que finalizó el estado de alarma", por casos como el de la reunión de fin de curso de un colegio privado de Córdoba, que calificó como una "macro fiesta a la que nadie le exigió nada", o la situación en "Almería, donde cada hora que pasa resulta más preocupante la situación".



Para Durán, esta realidad "nos sitúa en un escenario de tremenda preocupación y lo peor de todo es que no tenemos respuesta de los máximos responsables del Gobierno andaluz ni tampoco del mando único en Andalucía, del presidente Moreno Bonilla".



Además, ha asegurado que existen divergencias entre los datos oficiales y la información publicada, por lo que "creemos que es más necesaria que nunca la transparencia y la información oficial"”.



En esta línea, el diputado por Córdoba ha señalado que "en una de las comunidades autónomas donde más brotes y contagios se están produciendo, ni el presidente de la Junta de Andalucía, mando único, ni el consejero, señor Aguirre, se han dignado ofrecer una rueda de prensa, una comparecencia pública para explicar la situación, contarnos a los andaluces cómo piensan atajar estos brotes, qué medidas adicionales piensan aprobar para evitar situaciones peligrosas para evitar un confinamiento, que sería letal para nuestra tierra y de consecuencias económicas gravísimas".



También ha criticado que no se hayan contratado los 2.125 rastreadores de contagios que estaban previstos y que este año en los hospitales públicos andaluces "se vayan a cerrar más camas que nunca, 1.800 en toda Andalucía", cuando la respuesta del Gobierno andaluz, según Durán, sido desviar recursos a la sanidad privada para asumir funciones públicas.