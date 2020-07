Estas son las mejores mascarillas de supermercado, según la OCU

La escasez de mascarillas homologadas en la Unión Europea ha llevado a las autoridades sanitarias a facilitar autorizaciones temporales para modelos con certificación china, muchos de ellos de tipo higiénico y por lo tanto de venta libre, que además han contribuido a rebajar los precios. Con el fin de comprobar su eficacia real de filtración y comparar la calidad general de las mascarillas más baratas, tanto higiénicas como quirúrgicas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado varios modelos a la venta en grandes cadenas de supermercados: en concreto ocho de un solo uso y tres reutilizables.

Casi todas las mascarillas de un solo uso analizadas comparten una muy buena eficacia de filtración (superior al 95%), son relativamente cómodas, resistentes y tienen un precio similar, que ronda los 0,60 euros por unidad.



Las destacadas por OCU son tres:



- Deliplús, mascarillas higiénicas no reutilizables (Mercadona). Certificada según la norma UNE 0064. La Mejor del análisis: 99% de eficacia de filtración y buena respirabilidad. En su contra, la limitada resistencia de la goma de sujeción, que puede soltarse. Precio: 6 euros el paquete de diez.

- Mask4U, mascarilla médica tres capas (Dia). Mascarilla quirúrgica de tipo I certificada según EN 14683. También destaca por su excelente eficacia de filtración, del 98%, y su buena respirabilidad. Del mismo modo, la resistencia de las gomas es un poco débil. Precio: 6 euros el paquete de diez.

- Jiangsu Excellence, mascarillas no reutilizables (Lidl). Mascarilla quirúrgica de tipo II (la categoría más alta) certificada según la norma EN 14683. Ofrece una eficacia de filtración del 99% y una buena resistencia de las gomas. Pero su respirabilidad es mejorable. Precio: 5,99 euros el paquete de diez.



Para las mascarillas reutilizables analizadas, la eficacia de filtración es inferior, aunque no deja de ser aceptable para esta categoría de acuerdo a los límites que en estos momentos discute el comité de normalización europeo. Tras cinco lavados con detergente a 60 ºC, varía entre el 68% y el 86% que obtiene la mejor de las analizadas:



- Belpla, mascarilla reutilizable multicapa (Consum). Higiénica, certificada según norma UNE 0065. Su eficacia de filtración es buena, ya que alcanza el 86%. Además, ofrece una buena respirabilidad y resulta muy barata, ya que si se utiliza cinco veces termina saliendo por 20 céntimos la unidad. Precio: 9,95 euros el paquete de diez.

En cualquier caso, OCU insiste a las administraciones públicas sobre la necesidad de ofrecer mascarillas gratis, al menos para el 10% de las familias que según una encuesta reciente tienen serias dificultades para llegar a final de mes (la campaña #mascarillasparatodos). Más si cabe ahora, con la obligatoriedad de su uso en los espacios públicos abiertos de muchas localidades y comunidades autónomas incluso cuando es posible mantener una distancia física de seguridad.