La Junta ve inviable el proyecto urbanístico de Valdevaqueros

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha resuelto no admitir a trámite la evaluación ambiental estratégica simplificada del plan parcial de ordenación del sector "SUS LI 02 Valdevaqueros", en Tarifa, donde se ubicaba un proyecto urbanístico residencial y turístico.



Así lo ha indicado en un comunicado Ecologistas en Acción Cádiz, colectivo que celebra la decisión y añade que el hecho de que el nuevo proyecto previsto en la zona, denominado Montevaqueros, "haya reducido las previsiones de esta urbanización" suponía ya "un éxito del movimiento ecologista".



La resolución de la Delegación de la Consejería en Cádiz considera el proyecto "incompatible" con las normas ambientales y sentencias del Tribunal Supremo. En concreto, señala "de modo inequívoco" que el proyecto es "manifiestamente inviable por razones ambientales"



La resolución añade que los terrenos incluidos en el Parque Natural del Estrecho deben quedar "inequívocamente excluidos tanto de la clasificación urbanística del suelo como del proceso urbanizador" y que el "proyecto presentado no analiza las alternativas, que es una obligación legal".



Ecologistas en Acción interpuso un recurso que permitió la anulación del macroproyecto urbanístico de Valdevaqueros, tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como por el Tribunal Supremo.



Sin embargo, explica el grupo ecologista, los nuevos propietarios de los terrenos presentaron un proyecto más reducido, pero que contemplaba como "urbanizable" un amplio sector del Parque Natural del Estrecho, incluido también en una Zona de Especial Conservación, protegida a nivel europeo, y en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo declarada por la Unesco.



El plan parcial de Valdevaqueros anulado pretendía facilitar la construcción de una macrourbanización de 740.000 metros cuadrados junto a la playa y a su célebre duna, con 350 viviendas y 1.400 plazas hoteleras, lo que a juicio de los ecologistas provocaría "un impacto brutal e irreversible".



El hecho de que se redujesen las previsiones de esta urbanización en el nuevo proyecto, denominado Montevaqueros, que contempla la construcción de 60 viviendas y 240 plazas hoteleras, "es ya un éxito del movimiento ecologista, pues los promotores son conscientes del alto grado de rechazo existente en la ciudadanía", añaden.



Ecologistas en Acción manifiesta públicamente su "satisfacción" ante esta decisión de la Junta que, a su juicio, "viene a reconocer que no todo vale en los espacios naturales protegidos".



Además, instan al Ayuntamiento de Tarifa a impulsar la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para "anular el modelo expansivo por el litoral, incompatible con la actual normativa ambiental y territorial".