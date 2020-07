Salud cifra en casi 1.423 millones el gasto por la pandemia del Covid

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha fijado en 1.422,9 millones de euros la "cifra total de previsiones de gasto" sanitario por la pandemia del Covid-19 en la comunidad autónoma de Andalucía, sumando gastos ordinarios y extraordinarios.

Así lo ha trasladado el consejero en respuesta a una pregunta que al respecto le ha formulado en comisión parlamentaria el diputado del PSOE-A Carmelo Gómez, quien ha subrayado que desde el Grupo Socialista han pedido a la Junta "por activa y por pasiva" que diga "exactamente el coste sanitario que ha implicado para las arcas públicas andaluzas el impacto de la pandemia sobre nuestro sistema sanitario".

El parlamentario socialista ha lamentado que, pese a esas solicitudes de información, y hasta la respuesta del consejero, seguían sin conocer la cifra del gasto, mientras a Aguirre se le escucha "constantemente en la confrontación" con el Gobierno de España, algo que "no tiene mucho sentido" cuando "lo que quieren los ciudadanos es colaboración", según ha añadido.

El consejero ha respondido sosteniendo que "valorar los costes sanitarios según el número de ingresos y de UCI --unidades de Cuidados Intensivos-- es totalmente anómalo", porque desde la Junta lo que se ha intentado es "que no haya ingresos ni UCI", de forma que "nuestra labor, con un alto coste, ha sido focalizada al seguimiento al nivel domiciliario y en las propias residencias desde Atención Primaria".

Aguirre ha explicado que, en la gestión económica de la Consejería de esta crisis sanitaria, "hemos trabajado en una doble vertiente", que pasaba, "por un lado, por tener estimaciones del importe que supondría la lucha contra la pandemia para estar preparados y, por otro lado, en tener controlados los gastos que se han ido devengando".

"En todo momento ha habido un control exhaustivo y hemos rendido cuentas al Ministerio puntualmente, a pesar de las dificultades que supone definir los gastos generales, en muchos casos porque se están asumiendo gastos para la lucha del Covid-19 de los recursos ordinarios, y en otra parte por la dificultad de hacer previsiones sobre la evolución de un enemigo desconocido", según ha manifestado Aguirre.

GASTOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS

Ha concretado que, para cuantificar los gastos, en la Consejería han tenido en cuenta dos puntos, que han sido, por un lado, "los gastos de personal y gastos corrientes ordinarios que se estaban dedicando a la lucha contra la pandemia" y, en segundo lugar, "los gastos extraordinarios que nos iban a producir en el futuro la suspensión de la actividad ordinaria".

"Estos gastos adicionales o derivados ascienden a 1.062 millones de euros, por lo que nuestra cifra total de previsiones de gasto del Covid-19 en la comunidad asciende a 1.422,9 millones", según ha anunciado el consejero antes de apostillar que, "sin embargo, el Ministerio sólo contempla los gastos extraordinarios, no teniendo en cuenta los ordinarios que se han derivado de la lucha contra el Covid, y que nosotros consideramos en nuestras previsiones".

Según ha comentado Aguirre, "este criterio favorece a comunidades autónomas que, al tener una estructura fija asistencial más deficiente, tuvieron que recurrir al sector privado a través de conciertos", algo que "en Andalucía no ha sido necesario, porque hemos asumido toda la demanda del Covid dentro del sistema sanitario público", según ha defendido, tachando de "injusto" el criterio del Ministerio, al que la Consejería ha trasladado una "queja formal", según ha dicho.

Aguirre ha concretado que "el último dato enviado por el SAS al Ministerio de Sanidad de gastos devengados por el Covid en junio asciende a un total de 321 millones de euros, una diferencia abismal respecto al gasto que realmente está suponiendo", según ha advertido.

Para finalizar, el consejero ha querido dejar claro que, "en todo caso, a pesar de este trato injusto, desde Andalucía no vamos a escatimar en recursos para luchar contra la pandemia". "No lo hemos hecho y, venga lo que venga, no lo haremos, porque la salud es lo prioritario", según ha sentenciado.