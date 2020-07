La comisión de la FAFFE retomará sus trabajos en septiembre

El presidente de la comisión de investigación parlamentaria sobre la Fundación Andaluza de Fondos de Formación y Empleo, Enrique Moreno (Cs), ha anunciado este jueves que este órgano retomará sus trabajos en la segunda semana del mes de septiembre.



Moreno ha informado en rueda de prensa de la reunión que ha mantenido la comisión con el único punto en el orden del día de programar los trabajos que se vieron interrumpidos el pasado 13 de marzo con motivo de la crisis del coronavirus y la declaración del estado de alarma.



Según ha detallado, los grupos han decidido continuar con el calendario que estaba establecido con anterioridad al estallido de la pandemia, que contemplaba una sesión semanal en horario de mañana todas las semanas en las que no se celebre pleno del Parlamento, de forma que tendrán lugar dos sesiones mensuales.



Por ello, y dado que en el calendario aprobado del próximo periodo de sesiones está prevista la celebración de un pleno en la primera semana de septiembre, la comisión de investigación sobre la Faffe retomará sus trabajos en la segunda semana, ha precisado su presidente.



Moreno ha indicado que las primeras comparecencias serán las dos que estaban previstas el pasado 13 de marzo y que fueron suspendidas, como son las de Concepción Domínguez del Toro y Lourdes Medina Varo, dos extrabajadoras de la Faffe que fueron subrogadas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).



El presidente de la comisión ha señalado asimismo que no se ha abordado en el seno de la misma las decisiones judiciales que se han producido en este periodo, como el archivo de las diligencias contra el expresidente de la Junta, Manuel Chaves, por no declarar ante este órgano parlamentario.



"Acatamos y respetamos totalmente estas decisiones", ha dicho Moreno, que ha añadido que la comisión "continuará con el trabajo que los andaluces le han encomendado, buscar aclarar todo el funcionamiento de la FAFFE y el desvío de dinero que se producía en esta fundación".