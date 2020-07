Denunciados 8 furtivos que disparaban a sus presas desde su vehículo

Agentes de la Guardia Civil han denunciado en una zona de monte situada entre las comarcas de Bajo Cinca y Cinca Medio (Huesca) a ocho personas por distintas infracciones contra la normativa de caza y pesca en Aragón y que, entre otras acciones de presunto furtivismo, disparaban a sus presas desde un vehículo en marcha.



Según informa el Instituto Armado, la investigación se inició a finales del pasado mes de junio tras recibirse en el puesto del Cuerpo en Belver de Cinca una voz de alerta para informar de la presencia de furtivos que disparaban desde un coche a sus presas y las recogían para evitar ser interceptados.



El denunciante informó, además, que algunas de estas personas practicaban la pesca en zonas de humedales en las que está prohibida esta actividad.



Las labores de vigilancia realizadas permitieron a los agentes identificar, la mañana del pasado día 5 en las entorno del embalse de Valonga, a ocho presuntos furtivos, y localizar, tras realizar una batida en la zona, un conejo desollado y 355 carpas en un cubo de goma y en un socavón en el terreno, además de una carabina y munición.



Por estos hechos, los agentes interpusieron a las personas identificadas un total de 44 denuncias por distintos motivos, entre otros no poseer licencia de caza, no tener sus armas registradas, cazar y pescar en zonas no permitidas, cebar las aguas, no tener licencia de pesca y transporte ilegal de especies alóctonas vivas.