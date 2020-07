Carreras ilegales de motos en las calles de Jerez en plena pandemia

Este fin de semana se celebra en Jerez la primera de las pruebas del Campeonato del Mundo de Motociclismo, la carrera que inaugura un calendario que acumula un gran retraso a causa de la pandemia por Covid-19, pero parece que muchos no entienden el concepto de la 'nueva normalidad' a la vista del comportamiento exhibido por insensatos en las calles de la ciudad jerezana. En la noche de este miércoles, como si no pasara nada, se han celebrado carreras ilegales de motos por las calles de Jerez durante al menos una hora sin que nada ni nadie lo haya impedido. En concreto, en la Avenida Blas Infante se han visto comportamientos peligrosos de motoristas, no ya por la propia situación de pandemia, sino por lo temerario de las maniobras.

Motos y quads corriendo por la vía frente a un público concentrado, así como los vecinos de la zona, algunos de los cuales grabaron lo acontecido con sus teléfonos móviles y subieron las imágenes a las redes sociales. Los comentarios no se han hecho esperar. La indignación era la nota dominante en la reacción a estas imágenes, no sólo hacia los motoristas. "La gente sin mascarillas", "familias con niños", "¿Y nadie llama a la policía o es que pasan?" o "qué vergüenza, y nos quejábamos de Cádiz, vivan los rebrotes" son algunos de los comentarios de los usuarios de las redes sociales.