Martín Carpena en la memoria 20 años después de su asesinato en Málaga

Las instituciones han rendido este miércoles homenaje y han escenificado el recuerdo que la capital malagueña mantiene al edil malagueño José María Martín Carpena, asesinado el 15 de julio de 2000 por ETA, con varios actos celebrados a lo largo de la mañana.

Así, en primer lugar ha tenido lugar un minuto de silencio en las escalinatas del Ayuntamiento, donde ha asistido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha dicho que "hoy es el día de la dignidad, de la memoria, el recuerdo y la reivindicación de la justicia".

A dicho acto también han acudido el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín; el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo; el alcalde, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación, Francisco Salado; la delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Teófilo Ruiz, entre otros.

Asimismo, posteriormente ha tenido lugar otro acto en memoria del aniversario de la muerte de Martín Carpena en el Museo de Málaga y, finalmente, la tradicional ofrenda floral en el busto en su recuerdo ubicado en el parque de Huelin, en Carretera de Cádiz, zona de la que era responsable como concejal.

El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha indicado que "para todos los demócratas la figura de José María sigue más viva que nunca", apuntando que para todos los vecinos, el Gobierno andaluz, el PP y el Ayuntamiento, el edil "siempre será considerado como un referente".

El alcalde, Francisco de la Torre, ha recordado que la ciudad demostró en la manifestación celebrada días después de su asesinato su "capacidad de respuesta serena, firme, rotunda de condena a la violencia y al terror", apuntando que "al final el estado democrático español y su fortaleza derrotó a ETA" y que los responsables políticos de entonces "estuvieron a la altura del reto brutal".

"Pero no podemos olvidar nunca a las víctimas, a las que perdieron la vida, a los heridos y los secuestros perpetrados por la banda terrorista porque ETA atentaba la democracia", ha manifestado De la Torre, quien ha instado a recordar esos atentados "no solo los aniversarios sino todos los días para hacer fuerte a la democracia que da voz a todos".

Asimismo, ha instado a procurar que "la reacción natural y cívica de los sectores de la sociedad vasca en los que tuviera apoyo social ETA se den cuenta hasta qué punto fue una situación indigna y trágica", considerando que "la verdad de lo que ha pasado tiene que ser conocida".

"Siempre es bueno cerrar heridas, pero desde la verdad y el reconocimiento de los errores, por eso creo que queda un cierto camino por recorrer de los que han apoyado o apoyaron en su momento las manifestaciones violentas de ETA", ha concluido.

El subdelegado del Gobierno en Málaga ha incidido en que Martín Carpena "dio un paso adelante por trabajar por los derechos y las libertades de todos los ciudadanos", que eran, ha dicho, "objetivos a destruir por ETA". "Lo que en último término pretende toda banda terrorista es doblegar al Estado de derecho, acabar con el régimen de libertades e imponer sus idearios políticos", ha manifestado.

Así, Ruiz Municio ha señalado que los terroristas quieren "que toda la sociedad se rinda al miedo y a su ciega violencia". "Golpeando la vida de las personas, el terrorismo buscan golpear la democracia y por eso la democracia tiene el deber moral de honrar a cada una de las víctimas, por eso la memoria y el recuerdo es un acto de justicia", ha expuesto.

"Ninguna democracia puede ser digna de tal nombre si no pone por delante a quienes han sido injustamente atacados, perseguidos, amenazados o asesinados, no hay que caer en falsas neutralidades, en ambigüedades ni en el falso discurso terrorista de los dos bandos. No hay dos bandos, lo que hay son asesinos y víctimas", ha enfatizado.