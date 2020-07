López Obrador dice que en México la pandemia va a la baja

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este domingo que en su país la pandemia va a la baja y pierde intensidad y que su nación saldrá adelante de este mal momento provocado por la emergencia sanitaria.



A pesar de que la semana pasada, en tres días se registraron récords de contagios -el 9 de julio hubo 7.280 casos- y de que existen más de 30.000 casos activos a nivel país, el presidente se mostró confiado en la estrategia de su gobierno contra la pandemia ya que se ha evitado la saturación de hospitales.



"El informe es positivo, es bueno, la conclusión es que la pandemia va a la baja, que está perdiendo intensidad", afirmó López Obrador, y recordó que el viernes se reunió con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y con el subsecretario, Hugo López-Gatell, tras regresar de Estados Unidos.



En un mensaje de vídeo publicado en sus redes sociales, el mandatario expuso que solo en nueve de los 32 estados que integran México "hay incremento en contagios".



"En 23 estados hay una disminución, va a la baja; estamos cuidando que no se nos saturen los hospitales desde el inicio de la pandemia", apuntó.



Aunque México está por rebasar los 35.000 decesos y los 300.000 contagios, el presidente dijo que persiste "la otra pandemia", la del alarmismo y de la prensa amarillista.



Dijo que los medios comparan esas cifras con las de otros países "y no es como ellos lo están dando a conocer" y, además, añadió, han emprendido una campaña contra el responsable de combatir la pandemia en México, Hugo López-Gatell.



"Lo atacan permanentemente, están muy desesperados porque no sucedió lo que esperaban", apuntó.



En el mensaje, el mandatario reiteró la necesitad de transitar hacia una nueva realidad, recobrar la libertad y salir a la calle "solamente si es necesario, con cuidado, utilizando la sana distancia, sin aglomeraciones" y con las medidas de prevención e higiene dictadas por las autoridades.



Recordó que el gobierno que él encabeza tiene la obligación de mantener el equilibrio, entre cuidar la salud de los mexicanos y que se recupere la economía.



Desde el pasado 1 de junio, México se encuentra en una nueva etapa del combate a la pandemia representada por un semáforo epidemiológico de cuatro colores: desde el rojo de máximo riesgo, al naranja de alto, el amarillo de medio riesgo y el verde de riesgo mínimo.