Condenan a 2 gorrillas por amenazar y lesionar a un policía en Murcia

El juzgado de guardia de Murcia ha condenado a cuatro meses de cárcel a un gorrilla que atentó contra un policía local, al que dejó herido, y al pago de una multa de 52 euros por amenazas a otro, en los dos casos, por coaccionar a quienes no le entregaron propina cuando aparcaban sus vehículos.



El primero de los casos se produjo en la calle Condestable de Murcia cuando la Policía Local recibió las llamadas de personas que aseguraban que uno de los dos detenidos intimidaba y coaccionaba a los conductores.



Cuando hicieron aparición los agentes, el denunciado, O.K, un hombre de 38 años natural de Ucrania, lanzó un puñetazo a uno de los agentes, que éste logró esquivar, cuando trataba de que se identificara.



El juzgado lo ha condenado a cuatro meses de cárcel por un delito de atentado a agente de la autoridad y al pago de una multa de un cuarenta euros por un delito leve de lesiones.



La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, condena también al acusado, que reconoció los hechos, a pagar 245 euros al agente herido, para lo que dispondrá de tres meses de plazo.



El segundo incidente se produjo en la calle Verónicas de Murcia, cuando un matrimonio de colombianos se vio amenazado por A.H., un hombre de 40 años natural de un país magrebí, que les dijo que les escupió al tiempo que les decía que tenía el coronavirus; todo ello, porque no le habían dado dinero cuando aparcaban.



En este caso, la condena, por un delito leve de amenazas, se ha concretado en el pago de una multa de 52 euros, que se fijó tras admitir el acusado los hechos.