Piden que el novio de Dana Leonte vuelva a prisión

La familia de Dana Leonte, desaparecida en Arenas (Málaga) el 12 de junio, ha pedido que el novio, investigado por un delito de homicidio, vuelva a prisión tras un informe de geolocalización que lo sitúa hasta en trece ocasiones en la zona donde apareció el fémur de la mujer.



Este informe, realizado por el Grupo de Apoyo Tecnológico Operativo (GATO), revela que el investigado estuvo hasta en trece ocasiones en la zona donde apareció su fémur "en horarios tan poco apropiados como la una y las tres de la madrugada o a media noche", según el escrito, que ha presentado la letrada de la familia, y al que ha tenido acceso Efe.



El novio de Dana Leonte salió en libertad provisional el pasado 30 de junio tras abonar una fianza de 8.000 euros, aunque ahora se pide que vuelva a prisión provisional para evitar su fuga.





Entre las razones se recuerda su perfil violento (tiene cuatro antecedentes por violencia de género) y que el informe de geolocalización lo sitúan como la última persona que estuvo en contacto con ella y en la zona donde apareció el fémur."Existen razones más que poderosas" de que sea enjuiciado por homicidio y condenado por lo que hay un mayor riesgo de que se sustraiga a la acción de la justicia", se subraya en el escrito.El terminal del investigado ha podido ubicarse en la zona próxima a donde fue hallado el fémur en un espacio inferior a 700 metros, al menos en trece ocasiones en horarios tan poco usuales como las 3.44 horas y 3.51 (el 16 de junio) así como las 00.29 del 28 de junio y el día 13 de junio entre las 23.40 y las 23.41 horas, según el informe.Del informe policial también se desprende que el novio de Dana fue la última persona que estuvo con ella y ambos móviles estuvieron en ubicaciones compatibles, realizaron un desplazamiento de ida y vuelta desde la localidad malagueña de Arenas hasta Vélez-Málaga sin llegar a este último municipio y que ambos móviles presentan periodos de tiempo muy similares sin registro de actividad.La acusación particular ha pedido al juzgado instructor que además de que ingrese en prisión se investigue por el mismo grupo policial si el terminal del investigado puede ubicarse en las inmediaciones de las coordenadas donde han aparecido nuevos restos óseos de Dana Leonte.En las últimas semanas se ha constatado que han aparecido nuevos restos de Dana Leonte como fragmentos de tibia, costilla y peroné además de vértebra, fragmentos de hueso lumbar, pelvis y fragmento óseo del fémur izquierdo.En el escrito de petición para que se sustituya la medida cautelar de libertad provisional se recuerda que la propia Audiencia afirmaba que de las diligencias de investigación practicadas hasta esa fecha "arrojaban una fuerte sospecha de autoría", todavía sin conocerse el informe de geolocalización.También se recuerda que la relación de la pareja no era buena y que la víctima había interpuesto denuncia contra el investigado por delito de maltrato tres meses antes de su desaparición, así como que ha faltado a la verdad sobre el lugar en el que estuvo la tarde en la que desapareció la víctima, según se desprende del informe policial de geolocalización.Por último se subraya que aunque no ha sido posible encontrar restos biológicos del acusado en el supuesto escenario del crimen, "también lo es que se limpió concienzudamente".El novio de Dana Leonte ingresó en prisión provisional el pasado 28 de septiembre después de que se encontrara un fémur de la mujer en el campo, a unos kilómetros de la vivienda familiar, pero el pasado 30 de junio salió en libertad bajo fianza.