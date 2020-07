Los pescadores andaluces alzan voz contra la desaparición del arrastre

Los pescadores de arrastre andaluces se han manifestado este sábado en la capital almeriense en protesta por las restricciones de la orden ministerial sobre el Mediterráneo, por considerar que pone en peligro su actividad y los "aboca" a la desaparición.



Un cuarto de hora antes de las once de la mañana, pescadores de localidades almerienses como Adra, Carboneras o Garrucha y Almería, de la granadina Motril, e incluso de Santa Pola (Alicante), han partido desde la Autoridad Portuaria hasta la Subdelegación del Gobierno de Almería.



Un breve recorrido de apenas unos minutos llevada a cabo de forma ordenada y respetuosa con las limitaciones de la COVID-19 que ha concluido con una concentración ante el emblemático edificio que acoge a los máximos representantes del Gobierno central en esta ciudad andaluza.





Allí, el patrón mayor del puerto de Motril y vicepresidente de la Federación Andaluza de Cofradía, Ignacio José López Cabrera, ha reiterado que el sector "siempre" ha dicho no a este reglamento que "nace sin un informe socio-económico, sin un estudio de cómo afecta a las empresas y las familias que viven de la pesca"."Desde 2016 estamos trabajando. Hemos puesto encima de la mesa de la Secretaría de Pesca un plan de gestión del Mediterráneo andaluz al que no se ha hecho caso. Si se hubiese hecho caso al plan, no estaríamos en este momento cuatro años después", ha afirmado.Ha apuntado que el sector ha puesto como "línea" roja un mínimo de 190 días de faena para las embarcaciones, aunque ahora algunas se encuentran con 160, 130 o incluso 100. "No pueden vivir y no te dicen te doy 160 días y a cambio el resto del año puedes ejercer esta actividad o la otra. Una salida. Nos están abocando a la desaparición".Los manifestantes han lamentado asimismo que este mercado está siendo ocupado por otros países que "pescan de la misma forma", haciendo desaparecer a una flota que "siempre ha sido potente".El secretario de la cofradía de pescadores de Carboneras, Simón Pérez, ha defendido que "hace muchos años que se está en contra de la pesca fresca, de la captura de bajura". "Llevan haciéndolo desde 2016. Tenemos el ejemplo con el reparto de las cuotas de atún y de pez espada. Ahora le toca al arrastre y parece ser que, después, le tocará al cerco", ha advertido.Por su parte, el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Garrucha, Gaspar Jiménez, ha incidido en que "es imposible trabajar de esta manera, con los días que han puesto y de la forma en la que lo han hecho". "Hay barcos a los que les han dado 20 días para pescar la gamba y 160 para el pescado. Hay que gente sin trabajo y los que queremos trabajar, no nos dejan. En cuatro años estamos abocados a desaparecer", ha aseverado.La presidenta de la Asociación de Empresarios de la Pesca de Almería (Asopesca), Mari Ángeles Cayuela, ha afirmado que al "ministro de Pesca -Luis Planas-, parece que se le ha olvidado que un día fue consejero de Agricultura y Pesca de la Junta". "Se lo vamos a recordar, no va a quedar ni un compañero ni un barco atrás. No puede ser que unos estén amarrados y otros estén pescando, tenemos que comer todos", ha incidido.Por último, la armadora de arrastre de Santa Pola, Remedios Ruso, ha agradecido a sus compañeros de Andalucía y, "sobre todo", de Almería por ser los que "tiran del carro" en esta reivindicación. "El sector pesquero tiene que empezar a levantar la voz, no es consciente de la que nos espera. Este reparto no es justo, va a venir una ruina. Se tiene que levantar y pedir auxilio, que vamos a morir todos", ha concluido.Durante la protesta se ha guardado un minuto de silencio por el tripulante de un pesquero desaparecido este miércoles en Alborán.