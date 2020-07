Un estudio no estima transmisión del Covid de embarazadas al bebé

Especialistas de la Unidad de Ginecología y Pediatría del Hospital Universitario de Jaén han publicado un estudio que en sus conclusiones no estima que haya transmisión del coronavirus COVID-19 de la madre embarazada al bebé.



El estudio, que ha sido publicado en la prestigiosa Revista Clínica Española, versa sobre las posibilidades de transmisión del COVID-19 de madres que han dado positivo en las pruebas de PCR y sus hijos en el nacimiento.



Según la conclusión de este trabajo, liderado por el ginecólogo Jesús Hijona, las cuatro madres estudiadas no han transmitido esta enfermedad.





El equipo médico, formado por Jesús Hijona, Antonio Carballo, Martín Bermúdez y el pediatra Juan Francisco Expósito, ha realizado diversas pruebas para analizar la posible presencia de este virus en el flujo vaginal y el líquido amniótico de cuatro pacientes embarazadas afectadas por cuadros agudos leves de COVID-19 durante el segundo trimestre de la gestación.Entre las pruebas, se han realizado amniocentesis por motivos ajenos al Covid-19 en madres que precisaban esta técnica, y a partir de la que ha sido posible analizar los resultados ante posibles contagios.Si bien el trabajo incide en la importancia de ampliar el espectro de la muestra de estos parámetros en embarazadas, según los datos obtenidos en los casos estudiados, los expertos dictaminan que no han encontrado evidencias de laboratorio que sugieran un posible paso del SARS-CoV-2 desde la madre infectada al líquido amniótico.Así, Hijona señala en un comunicado que "no parece que las embarazadas sean más susceptibles a la infección, ni que, en caso de presentarla, sus complicaciones respiratorias sean más graves que en la población general".Jesús Hijona destaca que en estos resultados "puede suponerse que, en caso de haber transmisión vertical de coronavirus, esta debe ser infrecuente, por lo que no es previsible que se puedan producir defectos congénitos asociados a la misma.En cualquier caso, será el tiempo y la observación rigurosa de los casos los que aclararen la influencia real que el SARSCoV-2 ejerce sobre las embarazadas y su descendencia, así como aquellos factores que modulan la enfermedad".Por otra parte, el estudio reconoce cómo en estos días sí han sido descritos casos de infección neonatal por SARS-CoV-2, con efectos adversos sobre los recién nacidos: distrés respiratorio, trombocitopenia, alteración de la función hepática e incluso muerte.