Si hace unos meses nos dicen que íbamos a estar confinados en casa tres meses por la amenaza de una pandemia global, hubiéramos pensado que nos estaban hablando de una película de ciencia ficción. Pero nada más lejos de la realidad, el coronavirus ha llegado para quedarse y, tras una duras semanas, de miedos, incertidumbre, colapso sanitario y enfermos que no han tenido la suerte de poder contarlo, la nueva "normalidad" se impone y hay que convivir con un virus del que aún no se ha obtenido la vacuna y del que aún existen muchos interrogantes que el mundo de la ciencia sigue investigando y estudiando. Mientras que estos estudios avanzan, la sociedad se ha vuelto a activar y, día a día, se nota en todas las ciudades, que la rutina se vuelve a imponer, las tiendas es empiezan a llenar y las terrazas de bares y restaurantes empiezan a recibir a personas que quieren pasar un buen rato y reencontrarse con sus seres queridos. Pero, ¿estamos bajando la guardia con el Covid-19?



Lo cierto es que, desde el principio de la pandemia, muchos se nos ha hablado sobre las distancias de seguridad, hacer un lavado de manos continuo, mantener niveles higiénicos en el hogar... y la mayoría de la población se ha concienciado de ello, por lo que esto, unido al confinamiento y todas las medidas adoptadas a nivel nacional, se está consiguiendo frenar el número de contagios. Los que más preocupa ahora es que esta situación que hemos vivido, se vuelva a repetir, por lo que habrá que controlar los rebrotes que se puedan producir en meses futuros.

Medidas de protección frente al Covid-19

Es importante recordar las medidas de protección que hay que tomar para llevar una vida "normal" conviviendo con este peligroso virus que nos acompañará hasta que no haya una vacuna para tratarlo. El coronavirus ha marcado un antes y un después y es por eso que hay que tener las máximas precauciones.



Sabemos que es el coronavirus que se propaga por el contacto cercano entre personas, por ello es importante:



1. Lavarse las manos con frecuencia, al menos durante 20 segundos, sobre todo después de manipular cualquier objeto, toser o estornudar, entre otras cosas. Lo más efectivo es el agua y jabón o los geles hidroalcohólicos. Hay que evitar tocarse la cara sin lavarse las manos.



2. Evitar el contacto con personas enfermas y mantener la distancia con el resto de personas con las que no se conviva.



3. Utilizar mascarilla que cubra boca y nariz cuando existe riesgo de rodearse de otras personas.



4. Limpiar y desinfectar todo lo que tiene contacto con otras superficies, objetos como móviles, bolsos... así como las cosas que se compran en establecimientos y supermercados.



5. Estar pendiente de posibles síntomas que puedan aparecer con el paso de los días, como fiebre, tos, dificultad para respirar u otros síntomas, que se están produciendo, relacionados con el Covid-19.



Aún queda mucho por hacer y estamos viendo, con el plan de desescalada, cómo tenemos que adaptar nuestra vida a la llegada de este virus que ha cambiado la vida de muchas personas y son muchos los efectos psicológicos del coronavirus que se están produciendo en la población, como estrés, ansiedad, distanciamiento social, frustración, desconfianza... por lo que no hay que bajar la guardia, aunque sí vivir con cierta tranquilidad.