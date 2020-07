"Ficharía a todos los diputados de Cs porque son buenos políticos"

Nacido hace 50 años en el pequeño municipio cordobés de Guadalcázar, José Antonio Nieto cuenta con una dilatada trayectoria política que le ha llevado a ser la voz en el Parlamento del partido que gobierna en Andalucía. Fue alcalde de Córdoba y descarta volver a presentarse en el futuro. Añora su etapa como secretario de Estado de Seguridad y recuerda con cariño a Julio Anguita pese a las evidentes diferencias ideológicas. Ahora, trata de consensuar los acuerdos parlamentarios para sacar adelante las medidas del Gobierno andaluz.

José Antonio Nieto lanza un guiño a Ciudadanos, socio de Gobierno del PP. Anuncia que habrá un borrador de los Presupuestos de 2021 en septiembre u octubre y protege a su líder Juanma Moreno, además de defender el futuro de la mesa de recuperación.

¿Qué ha conseguido hasta ahora el denominado Gobierno del cambio?

–Lo fundamental es que se ha demostrado que el PSOE no era imprescindible. La democracia es alternancia y el PSOE transmitió la sensación de PSOE o caos. Después de más de un año de gobierno, Andalucía funciona. Juanma Moreno ha traído una ilusión que esta tierra había perdido. Ahora se apuesta por la sanidad, educación y políticas sociales.

¿Es fácil la convivencia con Ciudadanos?

–Sí, hay un nivel de lealtad muy alto y tenemos vínculos de amistad. Hay legítimas diferencias pero hemos conseguido priorizar el interés de los andaluces.

¿Y con Vox?

–Vox está en la oposición. Hemos llegado llegado a acuerdos que hemos cumplido ambos. La voluntad de ser leales es mutua. Eso sí, las negociaciones a veces no son fáciles y mi obligación es conseguir que la actividad que impulse el Gobierno no tenga problemas en el trámite parlamentario. Estamos impulsando la ley de puertos o la ley viviendas irregulares y para conseguir que vayan adelante necesitamos que la relación con Cs sea impecable y con Vox también.

De las 90 medidas del acuerdo con Cs, ¿se cumplirán todas?

–Llevamos un cumplimiento por encima del 70%. Habrá algunas que se metieron en el acuerdo pero la realidad hace difícil su cumplimiento. Por ejemplo, con Cs establecimos la eliminación del Consejo Consultivo de Andalucía pero es muy difícil hacerlo tras valorar los informes jurídicos del Parlamento y la Junta. Supondría una sobrecarga del Consejo de Estado.

¿Cumplirá el punto 84 sobre violencia machista y que no contó con el apoyo de Vox?

–Absolutamente. Nos gustaría que recapacitaran sobre planteamientos en esta materia. Hoy poner dudas sobre la necesidad de erradicar la violencia de género no entra en la cabeza de nadie.

¿El Gobierno cumplirá todos los puntos del acuerdo con Vox?

–Cada año renovamos con Vox los acuerdos porque se basan en los presupuestos. Dentro de poco empezaremos a negociar. En septiembre u octubre traeremos un borrador de Presupuestos a esta Cámara. ¿Hay algunos puntos difícil de cumplir? Sí, los que tienen margen de interpretación como fue la del pin parental.

¿Andalucía necesita una ley de Concordia que sustituya a la de Memoria Histórica?

–Andalucía va a tener una ley de Concordia y es necesaria para que se supere el revanchismo. Condenamos lo que se pudo hacer en la Guerra Civil y la dictadura por una supremacía ideológica de una parte sobre la otra. Hay que reparar el daño pero no se puede reescribir la historia. La ley de Concordia unirá a los españoles. Vox ha acertado en este sentido. Nos preocupa que haya personas que estén en una fosa sin identificar y que sus familias no hayan podido recuperar sus cuerpos. Eso es inhumano. Pero es que el PSOE no lo hizo. Hay que identificar las fosas que quedan pendientes y que las familias reparen su dolor.

¿Habrá caza en las aulas?

–Hay sitios en los que la actividad cinegética es fundamental porque evita el furtivismo o el maltrato a los animales. Se planteará en municipios donde este tipo de actividad en muchos casos es de lo que viven durante meses al año.

¿Cree que Vox puede dinamitar la estabilidad del Gobierno andaluz?

–Ocurre cuando se acerca una cita electoral que los partidos tratan de poner en valor su punto de vista, es más difícil llegar a acuerdos y hay debates más crispados. Ahora tenemos que construir y no destruir.

¿El juez Serrano debe dejar su escaño?

–Lo adecuado es dejar el acta. Es lo más coherente con lo que uno se presentó y dijo en la campaña electoral.

Existen debates internos en casi todos los partidos, ¿el PP no los tiene o es que no se han visibilizado públicamente?

–Ya tuvimos uno tras la moción de censura contra Rajoy y su posterior dimisión. En la Junta y en el Parlamento hay compañeros que defendieron a cada una de las candidaturas de primarias del PP. Pero nos hemos unido. El objetivo era que Juanma Moreno fuera presidente de la Junta y lo es. Él, además, ha dado ejemplo de integración con sus decisiones para que se dejara esa etapa atrás. El PP goza de buena salud.

¿Qué peso tiene Juanma Moreno en las estrategias políticas del PP a nivel nacional?

–Es uno de los grandes referentes del PP nacional. En este momento es de las personas cuya opinión tiene más en cuenta Pablo Casado. En todas las decisiones estratégicas la opinión de Juanma ha estado y ha tenido un peso vital.

¿Qué gesto debe tener PP y Cs para que PSOE y Adelante vuelvan a la comisión de recuperación de Andalucía?

–Lo hemos intentado todo. La izquierda andaluza se ha quedado sola porque el problema que tenemos es que hay una cantidad importante de colectivos que quieren participar y no da ya tiempo. Toda la sociedad andaluza ha participado menos PSOE y Adelante, que justo son los que cobran por ello. Hay que tener un poco más de vergüenza.

¿Va a sentarse con el PSOE para negociar los Presupuestos de 2021?

–Nos gustaría llegar a un acuerdo global con el PSOE pero ese acuerdo no depende de que el Gobierno imponga sus presupuestos o que la oposición imponga los suyos. Estaríamos encantados si el PSOE se sienta a negociar cara a cara.

Como estrategia política, ¿el PP se encuentra cómodo con Susana Díaz como líder de la oposición?

–Que Susana Díaz siga siendo la líder del PSOE andaluz para el PP es bueno pero para Andalucía es malo. Ella es un rival que ya hemos vencido y que no se ha adaptado a la oposición ni a su ritmo de trabajo. Quiere ejercer la oposición con la misma vanidad que ejerció el Gobierno. Si otro líder u otra líder asumiera la responsabilidad del PSOE en Andalucía sería otra cosa.

¿Cuáles son sus demandas al Gobierno de España?

–No es justo que una comunidad que está infrafinanciada se le quite 532 millones de euros del IVA que es nuestro. O que nos quiten los 200 millones en formación para el empleo. O que se nos castigue en el reparto de fondos del Covid.

¿El Gobierno andaluz sale reforzado de la pandemia?

–El andaluz es de los mejores gobiernos que ha gestionado el Covid. Cualquier persona objetiva lo puede comprobar mirando la gestión en Andalucía con cualquier otra comunidad autónoma.

¿Habrá cambios inminentes en el Gobierno?

–No me compete. Juanma Moreno es un hombre justo y valora el trabajo de cada uno. Si tiene que hacer cambios, acertará. Si no hay cambios, acertará.

¿A qué diputado de Cs ficharía?

–Ficharía a todos porque son buenos políticos, que defienden Andalucía con ahínco. Ojalá seamos capaces de seguir construyendo Andalucía. Serían bienvenidos. Creo en un proyecto de centro derecha y no es buena la división que hay ahora. Ojalá fuera posible volver a tener una plataforma común.

¿Le incomoda las constantes críticas de colectivos al consejero de Educación?

–Tiene una materia difícil y se le exige a él lo que no se le exige a otros.

¿Es insustituible?

–Javier Imbroda es un buen consejero pero no es insustituible. No entiendo por qué hay que sustituirlo.

¿El Gobierno agotará la legislatura?

–Estoy convencido de que sí. Si aprobamos los Presupuestos de 2021 llegaríamos al final de la legislatura.