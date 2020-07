Francisco Serrano se ve víctima de "acoso y persecución"

El que fuera candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía y presidente de su grupo parlamentario, Francisco Serrano, afirma estar sufriendo "acoso y persecución" al hilo de la investigación que la Fiscalía Superior de Andalucía está realizando sobre un presunto delito de fraude de subvenciones que afectaría a una empresa de la que era socio, y ha anunciado que se va a centrar "ahora en recopilar todas las pruebas que demuestran" su "inocencia".

Así lo ha trasladado Francisco Serrano en un 'hilo' publicado en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, en el que manifiesta su "plena confianza en el Estado de Derecho y profesionalidad de jueces y fiscales", y desde donde, "ante el acoso y persecución" que dice sufrir, agradece a su familia y "a los miles de españoles que me están transmitiendo su cariño y su apoyo incondicional", así como a sus "ex-compañeros de Vox que me han ofrecido su afecto y respaldo".

La pasada semana, la Fiscalía Superior de Andalucía informó de que había interpuesto una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra Francisco Serrano al atisbar indicios de un presunto delito de fraude de subvenciones con relación a la ayuda estatal recibida en 2016 por la sociedad limitada Bio Wood Niebla, de la que el ahora ex diputado de Vox era socio.

En la investigación realizada por la Fiscalía Superior de Andalucía se considera "indiciariamente acreditado" que, en 2016, ambos responsables de la sociedad Bio Wood Niebla S.L. "se concertaron con la intención de obtener fraudulentamente ayudas públicas", para lo cual decidieron "participar en el programa de ayudas para actuaciones de reindustrialización (Reindus) convocado por el Ministerio de Industria.

En relación al posible traspaso del préstamo concedido por el Ministerio a una cuenta de Francisco Serrano, el que fuera diputado de Vox --que la semana pasada decidió darse de baja del partido y abandonar el grupo parlamentario, pasando a ser diputado no adscrito-- ha afirmado, "desde una posición de absoluta indefensión, ya que aún no existe ningún procedimiento judicial abierto en el que me pueda defender", que "es falso que dispusiera de la cuenta de la empresa Biowood, durante el tiempo que permanecí, ya que yo no hice ninguno de los movimientos bancarios a los que alude el escrito de Fiscalía, que ni siquiera es querella, ni aún tampoco existe procedimiento judicial en mi contra".

De igual modo, sostiene que "es falso afirmar, y no lo dice el fiscal, que el dinero de un crédito solicitado para una persona jurídica se ingrese en la cuenta de una persona física".

"El crédito se recibió en la cuenta de Biowood y en una entidad bancaria donde nunca he tenido ningún tipo de cuenta personal", sostiene Serrano, que asegura que esto "es fácilmente contrastable", y que él sufrió "engaño y perjuicio económico para entrar en la sociedad, y cuando detecté irregularidades por parte del otro socio que era quien administraba, me desvinculé cuando aún había fondos para el proyecto por el que sea dio el crédito", según asevera.