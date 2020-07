La Junta pide responsabilidad tras 22.000 incidencias en las playas

El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha pedido a los ciudadanos que no bajen la guardia frente al coronavirus y ha apelado a su "responsabilidad" al disfrutar del litoral, después de que este domingo los vigilantes de playa contratados por la Junta comunicasen más de 22.000 incidencias.



Bendodo, que ha asistido junto a la consejera de Agricultura y Pesca, Carmen Crespo, a la suelta de una tortuga marina en Málaga, ha hecho un llamamiento a la "no relajación" para evitar el aumento de casos de COVID-19.



Ha incidido en que la apertura de la movilidad permite reactivar la economía y la "principal" fuente de ingresos de la comunidad, que es el turismo, que supone el 13 por ciento del PIB y el 12 por ciento del empleo, pero "eso hay que compaginarlo con un turismo responsable", tanto de los visitantes como de los propios andaluces.





"Con la movilidad, se mueve el virus", ha referido Bendodo, quien ha insistido en la necesidad de que los ciudadanos cumplan las normas de seguridad, sigan las recomendaciones relativas al uso de mascarilla, gel hidroalcohólico y distancia social y que vayan a la playa "con mucha responsabilidad".Ha detallado que los auxiliares de playa contratados por la Junta para este verano dieron este domingo parte de más de 22.000 incidencias en las playas de Andalucía, de las cuales 4.400 corresponden a la provincia de Málaga.Además, "los ayuntamientos colgaron el cartel de 'no hay billetes' en 55 playas de Andalucía, 29 en la provincia de Málaga" por superar el aforo permitido."Todos queremos ir a la playa, pero hay que hacerlo con responsabilidad y sabiendo elegir", con el fin de no colapsar las más numerosas, ha indicado.Tras recalcar que Andalucía es una zona segura para pasar las vacaciones, Bendodo ha dicho que los andaluces deben ser "los primeros" que cumplan las normas para que también lo hagan los visitantes.En cuanto a los casos confirmados de COVID-19 en la comunidad, ha afirmado que hay trece brotes -el mismo número de ayer- con 243 positivos, de los que siete están en fase de control y seis en investigación.Por otro lado, el consejero de Presidencia ha puesto en valor la labor que lleva a cabo el Aula del Mar, y ha expresado su respaldo a una entidad a la que el anterior Gobierno andaluz "retiró" la ayuda en 2013 y "estaba abocada a desaparecer", pero fue apoyada por la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga.Por su parte, la titular de Agricultura y Pesca ha trasladado la necesidad de que la población tenga precaución y "sensibilidad" también respecto al uso de mascarillas y guantes, para que no aparezcan en el mar cuando los desechen y ocasionen dificultades a tortugas como las que hoy han liberado tras su recuperación.Crespo se ha referido a la "revolución verde", en la que ha enmarcado la recuperación de "convenios de este tipo tan valiosos" como el del Aula del Mar y actuaciones relativas al medio ambiente.Ha anunciado que a lo largo del verano se licitará la Estación de Aguas Residuales (EDAR) Málaga-Norte, una actuación con la que la Junta "evita sanciones millonarias de la UE", al tiempo que "da un paso más" en la depuración de las aguas, ha sostenido.