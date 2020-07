La pandemia provoca 6.000 titulaciones más en Bachillerato

Los nuevos criterios académicos aplicados por la pandemia de coronavirus han provocado que este año aumenten en Andalucía las titulaciones en segundo de Bachillerato, que han pasado de las 23.191 del año pasado a las 29.443 de este curso, 6.252 más, según datos de la Consejería de Educación y Deporte.



En este curso año académico 2019-2020 se registraron 56.202 matrículas en segundo de Bachillerato, de las que 29.443 obtuvieron el titulo en la convocatoria ordinaria, lo que supone el 52,39 % del total.



En el curso pasado hubo 57.717 matriculas en el mismo nivel educativo, y de ellas 23.191 obtuvieron el titulo en la convocatoria ordinaria, que corresponden al 40,18 % del total.





El alumnado que ha superado segundo de Bachillerato puede presentarse a las pruebas de acceso a la universidad, cuya convocatoria ordinaria se celebra desde mañana y hasta el 9 de julio y la extraordinaria del 14 al 16 de septiembre.La pandemia ha generado un gasto extraordinario de 570 millones de euros en educación, según ha explicado el consejero Javier Imbroda en una reunión con periodistas, en la que ha destacado que el Gobierno andaluz pondrá ese dinero independientemente de lo que aporte el Ministerio de Educación.Entre los gastos extraordinarios, el consejero ha citado los 150.000 dispositivos nuevos que se comprarán para que los docentes, 36.000 de los cuales han adquirido competencias informáticas durante el último trimestre de clases no presenciales.Para el próximo curso, Educación ha elaborado planes junto a Salud para abordar posibles contagios, y lo hará dando flexibilidad a los centros y repartiendo al alumnado entre grupos para poder hacer un seguimiento en caso de que alguien padezca la enfermedad.En última instancia, será Salud la que tome una decisión de si cierra el colegio en caso de un contagio o si solo se aísla al grupo que ha estado en contacto con la persona que ha contraído el coronavirus, según el consejero."Hay que aprender a convivir" con el coronavirus, ha explicado Imbroda, quien ha destacado que hubo problemas en los primeros días de matriculación telemática, en parte porque los servidores informáticos tenían diez años, pero luego se resolvieron y se han gestionado 145.000 matrículas en tres días.La viceconsejera de Educación, Carmen Castillo, ha añadido que la pandemia provocó un cambio en los hábitos educativos en pocas horas y ha asegurado que han hecho una planificación para que, si se produce otra crisis sanitaria, "no nos vuelva a pillar. Una vez nos pilla, dos ya no", ha resaltado.Una de las primeras medidas para el próximo curso es un examen para conocer el nivel de conocimientos de un alumnado que en septiembre llevará seis meses sin clases, y los que "más preocupan" son los de 13 y 14 años, "los que se pierden" con más facilidad para seguir en el sistema educativo, ha precisado.Dentro de esa planificación se incluyen los 6.260 docentes de más que se van a contratar para el próximo curso, una cifra que es a la que "ha podido llegar" Educación y tras lo cual se ha pedido dinero a la Consejería de Hacienda, que ha aceptado la solicitud, según Imbroda y Castillo.De los docentes que se contratarán, 4.014 son para los centros públicos (1.864 maestros de Primaria y 2.150 profesores de Secundaria) y 970 para los centros concertados (674 maestros y 296 profesores).Otros de los problemas que ha provocado la pandemia ha sido la ampliación del sistema informático disponible para la conectividad entre el alumnado y los docentes, y la consejería está negociando con multinacionales como Google cómo hacerlo sin infringir las leyes de protección de datos, que es el mayor escollo para Educación, ha apuntado la viceconsejera.