Bosquet teme que puedan existir "tránsfugas" en el Parlamento

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet (Cs), se ha declarado este viernes "preocupada" por "el hecho de que puedan existir tránsfugas" en la Cámara autonómica o "personas que no sean lo suficientemente responsables y, cuando pierden la confianza en la formación política" con la que concurrieron a unas elecciones, o los partidos las pierden en ellos, no renuncien a sus actas y las conserven, pasando a ser diputados no adscritos.

En un encuentro digital organizado por la Cadena SER Andalucía, seguido por Europa Press, y en el que también ha participado el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Marta Bosquet ha opinado que le parece "hasta inmoral" que haya políticos que "no sean lo suficientemente éticos para dejar su acta" tras salirse de una formación, porque "las actas son de los partidos, no de las personas".

La presidenta del Parlamento se ha pronunciado así después de que esta misma semana haya anunciado su paso al grupo de no adscrito quien ejercía como presidente del grupo de Vox en Andalucía y fue su candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 2018, Francisco Serrano. Su caso se ha unido al de otra diputada que concurrió a dichos comicios desde las listas de Vox, Luz Belinda Rodríguez, que figura como no adscrita tras abandonar dicho grupo hace unos meses.

Marta Bosquet ha defendido que "los ciudadanos han votado a unas siglas políticas", y "el hecho de mantener un acta" en esos casos le parece "triste y alarmante".

Ha añadido que espera que "no vayamos a más" y el grupo de diputados no adscritos en el Parlamento andaluz no aumente, al tiempo que ha expresado que no entiende "a quiénes representan los diputados adscritos, más allá de representarse a sí mismos".

Tras reconocer, en todo caso, que los diputados "tienen su derecho a mantener su acta", la presidenta del Parlamento ha agregado que ella es "de las que aboga por listas abiertas y desbloqueadas".

Por su parte, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis también ha lamentado la práctica de no renunciar al acta tras dejar un partido, y ha señalado que se están viendo "muchas vicisitudes en el ámbito de la extrema derecha muy dañinos" y generando "situaciones adversas en el Parlamento andaluz", pese a que desde dicho segmento ideológico "decían que venían a regenerar la vida política".