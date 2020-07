Rodríguez lamenta que atiendan al caso Dina como "un culebrón"

La presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía y dirigente anticapitalista, otrora líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha lamentado que en Madrid la pieza Dina del caso Villarejo, que investiga el robo del teléfono móvil de la exasesora Dina Bousselham, se esté atendiendo como "si fuera un culebrón", mientras ha asegurado que en Andalucía su preocupación está focalizada en cómo salir de la crisis económica que ha provocado la pandemia por Covid-19.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Teresa Rodríguez cree que en torno a ese asunto "no hay ni caso" y que "lo que ocurrió fue que a alguien le robaron el móvil y con su contenido hicieron campaña contra una organización política que era la primera en intención de voto directo en las encuestas, el resto debe dirimirse en los tribunales".

"No es un caso de corrupción ni mucho menos", ha abundado antes de defender que la preocupación ahora debe centrarse en "cómo vamos a salir de esta crisis, evitar futuros rebrotes que nos terminen de hundir y garantizar un futuro para nuestra tierra".

"ANOMALÍA" EN LA COMISIÓN ANDALUZA

De hecho, en otro momento, se ha referido a la Comisión de estudio sobre la recuperación económica y social a causa de la pandemia del Covid-19 constituida en el Parlamento andaluz para explicar que Adelante no se sentará en la misma "mientras no se corrija la anomalía de que esté presidida por Vox, un grupo que no estuvo de acuerdo con crearla".

"Mientras no haya voluntad de escuchar a las fuerzas del otro espectro ideológico de la Cámara, que tenemos una representación muy importante, y necesidad de que la comisión tenga pluralidad, hasta entonces no participaremos", ha explicado Rodríguez antes de apuntar que esto no quita que Adelante hace propuestas y ha mandado cartas a casi todas consejerías para trasladar medidas muy concretas para salir de la crisis.

A juicio de la portavoz de la confluencia, "esa comisión dirigida por Vox más que una comisión de reconstrucción puede constituirse en una comisión de confrontación", toda vez que cree que ahora no es el momento de confrontar con el Gobierno central sino de "buscar espacios de colaboración entre las instituciones para salir de la situación en la que estamos".

Teresa Rodríguez ha considerado que durante la pandemia han sido muy generosos con el Gobierno central y el autonómico entendiendo lo difícil de la situación, si bien apunta que en la gestión de la crisis social y económica que el Covid ha acarreado, "tenemos perspectivas muy diferentes de lo que hay que hacer".

Y desde Andalucía, quiere tener la autonomía para decir que "el Ingreso Mínimo Vital es muy importante y que tiene que ser suficiente, pero también decir que el reparto de fondos de contingencia tiene que tener en cuenta la crisis no solo sanitaria, sino económica, y pedir para Andalucía justicia financiera".