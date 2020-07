Archivada la denuncia de Vox contra Chaves por no declarar en Faffe

El Juzgado de Instrucción número 12 de Sevilla ha archivado la denuncia que Vox presentó contra Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía, por su negativa a declarar ante la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe).



En un auto dictado el 2 de junio, la jueza atiende la petición de la Fiscalía de Sevilla y decreta el sobreseimiento libre de las diligencias previas incoadas en su día, una decisión que ha sido recurrida por Vox, que denunció estos hechos en los juzgados de Sevilla, según ha informado este jueves la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).



El Ministerio Público pidió el archivo al seguir el criterio del TSJA de considerar que los hechos no son constitutivos de delito, ya que el artículo 502 del Código Penal castiga la incomparecencia y faltar a la verdad ante comisiones parlamentarias, mientras que Chaves sí compareció el 7 de noviembre de 2019 y realizó las manifestaciones "que tuvo por convenientes en su turno de palabra".





En un auto del pasado 25 de febrero, la Sala de lo Civil y Penal del TSJA ya acordó la inadmisión a trámite y el archivo de la causa especial abierta tras la denuncia presentada por la Fiscalía Superior de Andalucía, a instancias del Parlamento, contra los diputados Javier Carnero y Antonio Ramírez de Arellano por la posible comisión de un delito por su negativa a declarar ante dicha comisión de investigación.El TSJA argumentó que los dos parlamentarios "comparecieron al llamamiento" que les hizo la comisión, por lo que "no dejaron de comparecer como exige el tipo penal", y tras exponer "las razones que les asistían y ciertas circunstancias objetivas, se acogieron a su derecho a no seguir declarando".En consonancia con el escrito de la Fiscalía, el TSJA expone que "a diferencia de lo que ocurre con el deber de comparecer (artículo 502.1 del Código Penal) o con el deber de veracidad (artículo 502.3), no existe norma alguna que imponga al compareciente el deber de declarar o castigue específicamente su incumplimiento".Ya han sido archivadas todas las denuncias que la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, interpuso en diciembre de 2019 contra cinco representantes del anterior Ejecutivo autonómico, entre ellos María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno.