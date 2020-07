Así es la nueva normalidad para un referente marbellí

Llegado el final del confinamiento, es preciso que España entera tome consciencia de que la lucha contra el virus no ha terminado. Finalizadas las fases de desescalada no es nuestra normalidad, la que conocíamos antes de que todo esto ocurriera, la que regresa a nuestras vidas. La nueva normalidad trae consigo cambios y medidas de protección que se van a tener que seguir manteniendo. Españoles y visitantes extranjeros que lleguen a nuestro país este verano tendrán que seguirlas a rajatabla. Andalucía es una de las comunidades que más apoyo va a necesitar en este aspecto, porque la gran parte de reservas turísticas que se han mantenido a pesar del coronavirus se encuentran aquí.

Pese a todo, el sector es optimista. El experto Luis Martín, en una entrevista para el medio ABC, comentaba que las previsiones indican que un 70% del turismo va a recuperarse en el periodo estival, aunque la normalidad total no llegará hasta dentro de al menos un año. Los efectos se pueden ver en datos como los de Turespaña, un organismo dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que registró más de 60.000 afiliados menos a la Seguridad Social en el sector turístico andaluz en mayo. A pesar del mensaje y de la iniciativa “Andalucía Segura”, que se ha impulsado desde la administración regional, los efectos se dejarán ver en bares, restaurantes, hoteles y zonas turísticas.

Marbella es uno de esos lugares que llama al turismo extranjero, y no solo por sus playas o su gastronomía, sino también por amplio abanico de actividades. La provincia de Málaga es una de las que mejor representa un mercado como lo es el del turismo de casinos y eso es gracias al Casino de Marbella, entre otros. Un referente en la costa malacitana y reclamo de Puerto Banús. ¿Por qué llamarlo referente de la Costa del Sol? Quizá porque diariamente recibe a más de 1.000 visitas diarias, y durante el mes de agosto estos números llegan a mejorar sustancialmente. Unos números que sin más remedio descenderán este año.

La sala de juegos tiene claras sus prioridades y entre ellas se encuentra la seguridad de todos sus clientes. En su reapertura, allá por la segunda semana del mes de junio, ya dejó claras sus intenciones con el lema “Juega seguro” y con un protocolo de seguridad muy completo detallado en su sitio web. Desde el casino son optimistas en lo que a recuperar la clientela habitual se refiere, sobre todo una vez que el tráfico de extranjeros se restablezca. Visitantes de más de 150 nacionalidades diferentes llegan a reunirse cada año en los grandes eventos organizados en sus salas. Aunque por ahora esas grandes convenciones se han descartado.

Lo primero que te encontrarás en este casino al llegar a la entrada será un primer control sanitario. Un equipo de seguridad reorganiza la fila de acceso para que se respeten en todo momento los dos metros de distancia de seguridad, y antes de acceder se toma la temperatura de los clientes, que no debe superar los 37’3 grados. La persona que hace la medición está equipada con un equipo de protección individual (EPI) compuesto de mascarilla, guantes y pantalla facial. El usuario también deberá llevar su mascarilla tanto en el exterior como en el interior del recinto. Una vez que entramos, tocará esperar turno en el hall.

Y es que una de las premisas del casino es que los clientes no coincidan a la hora de la salida y la entrada. Tampoco en el cambio de turno de los trabajadores se permiten aglomeraciones. En la recepción vemos mamparas de protección en los puestos de información, áreas de espera muy amplias, dispensadores de geles antibacterias y papeleras con tapa en las que depositar los residuos. Tan solo seguirás un protocolo diferente si eres miembro VIP, que te permite acceder por otra entrada, o si tienes que utilizar el parking. Una vez dentro se pueden observar los cambios que se han llevado a cabo en todo el recinto.

En las mesas de juego, el crupier se encontrará siempre a metro y medio de los clientes con su correspondiente protección. De forma habitual se desinfectan fichas y cartas con lámparas de luz ultravioleta, mientras que cada puesto de jugador también estará más separado para evitar el contacto. En las salas de máquinas tragaperras han aumentado también las distancias y los empleados realizan labores de desinfección constantes después de que cada turno de clientes use los terminales. Aun así, los clientes también pueden solicitar la limpieza de una máquina en cualquier momento. Los grandes torneos son los que quedan suspendidos y el restaurante cerrado. Solo habrá un menú de snacks disponible.

Una vez que se termine la estancia, de nuevo se reúne a los grupos y se les acompaña a la salida. Quizá una ceremonia trabajosa, pero a la que hay que acostumbrarse si se quiere acudir a un casino como el de Marbella. Además, ya no es necesario estar presente en la sala para reclamar el premio de un sorteo. Los tickets promocionales amplían su validez hasta un total de 30 días y en el caso de haber cumplido años durante el confinamiento, puedes reclamar tu premio como miembro del club del casino cuando consideres. Cambios que le hacen ser en estos momentos uno de los lugares de juego más seguros del mundo.

En otros lugares del planeta en los que el turismo de casinos es muy habitual no se han observado protocolos tan exhaustivos como este. En Nueva York o Las Vegas, las salas de juego cuentan con menos restricciones y hay establecimientos que no han podido reabrir todavía sus puertas por incapacidad de readaptar sus espacios. En Sudamérica, la mayoría de países aun no han dado autorización para la vuelta a la normalidad del sector. Caso de Colombia, donde la aportación del juego a la economía es muy representativa, o de Brasil, donde la expansión del virus sigue siendo preocupante. En el continente europeo es donde se están dando pasos más firmes.

Desde el 8 de junio, el Casino de Marbella volvió a estar operativo y con la llegada de la nueva normalidad empieza a ver la luz al final del túnel, tras tres meses de completa inactividad. Ahora toca recuperar el flujo habitual de turistas.