Vox: "Si PP y Cs cumplen acuerdos, el Gobierno seguirá siendo estable"

Vox ha insistido este martes en que si PP-A y Ciudadanos (Cs) respetan y cumplen los acuerdos que han suscrito las tres formaciones, el Gobierno andaluz seguirá siendo "estable", pero si no se cumplen, no podrán seguir sujetándolo ni apoyándolo.

Así se ha pronunciado, en declaraciones a CSTV, recogidas por Europa Press, el diputado de Vox y presidente de la comisión parlamentarias para la recuperación económica y social de Andalucía, Manuel Gavira, quien ha señalado que, hasta ahora, el Gobierno andaluz ha demostrado su estabilidad, con la aprobación de dos presupuestos en un solo año, gracias a esos acuerdos firmados con Vox, que sólo pretende que se haga una política "responsable y que se cumplan los acuerdos firmados".

"Si se respetan los acuerdos, el Gobierno seguirá siendo estable, si no cumplen dejaremos de dar apoyos, porque ese es el juego de la democracia", según ha recalcado Gavira, quien ha apuntado que, sobre todo, por parte de Ciudadanos (Cs) se ha puesto en cuestión el cumplimiento de algunos puntos de los acuerdos, como el relativo al pin parental en la educación de los niños.

Ha insistido en que Vox no podría seguir apoyando a un Gobierno que no cumpla los acuerdos porque eso sería faltarle el respeto a los votantes de esta formación. "Somos un socio leal si se cumple lo acordado", según ha apuntado Gavira, quien ha recordado que Vox ha posibilitado con su apoyo que Andalucía cuente en este momento con un Gobierno estable, pese a que algunos decían que no tenía estabilidad y que no duraría.

Asimismo, Gavira ha manifestado que en un unos momentos de recursos limitados debido a que la crisis del coronavirus se ha llevado unos 1.000 millones de euros que han tenido que salir de todas las consejerías, el poco dinero que queda se tiene que destinar a lo "realmente necesario" y no se puede "malgastar" en cuestiones que no son prioritarias.

En este sentido, ha señalado que no se puede "perder" dinero en determinadas asociaciones que no llevan una solución económica a las personas que lo necesitan.

Preguntado sobre las ayudas que reciben asociaciones feministas o del ámbito de políticas de la igualdad, el diputado de Vox ha querido dejar claro que su formación no plantea quitar fondos para las políticas de igualdad, pero sí exige que se ejecuten en su totalidad porque en los años anteriores no era así y las ayudas no llegaban a las personas que realmente lo necesitaban.

"Lo que queremos es que las ayudas vayan a las personas que lo necesitan y no el dinero no se pierda en asociaciones que no llevan la solución económica a las personas que realmente lo necesitan", según Manuel Gavira, para quien los "pocos recursos que hay se tienen que ejecutar realmente y llegar a las personas que los necesitan, no a asociaciones".

Ha querido dejar claro además que su formación no es "negacionista con el tema de la violencia de género", pero sí insiste en que las ayudas tienen que llegar a las personas que las necesitan.

Ha insistido en que parte de los pocos recursos que hay no se pueden destinar a asociaciones que no cumplen una finalidad de generar riqueza y que además no son necesarias para atender a las víctimas de la violencia de género.

COMPARECENCIAS DE MIEMBROS DEL GOBIERNO

De otro lado, en relación con las comparecencias de miembros del Gobierno central fijadas la próxima semana en la comisión parlamentaria de la recuperación, Gavira, que no ha querido hacer un "ejercicio de futurismo", ha expresado, no obstante, sus dudas de que realmente vayan a comparecer. "Me gustaría que vinieran porque su testimonio puede ser muy importante", ha apuntado.

Respecto al hecho de que los presidentes de las diputaciones en manos del PSOE-A no hayan comparecido, ha indicado que es una muestra más de que el PSOE-A "antepone los intereses del partido a los de los andaluces", que "tomarán nota y le reprocharán su falta de responsabilidad".