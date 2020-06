Hoteleros andaluces sobre la prórroga de ERTE: "Nos han dejado cojos"

El presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (FAHAT) y de la patronal hotelera de la Costa del Sol, Luis Callejón, ha asegurado que el Gobierno les ha "dejado cojos" al prolongar los ERTE hasta septiembre, porque necesitan "mínimo" hasta el 31 de diciembre.



Callejón ha asegurado a Efe que, incluso con eventual una prórroga de los ERTE hasta diciembre, pueden quedarse "cortos" porque muchos establecimientos necesitan un año de cierre "para poder recuperar el mayor número de trabajadores posible".



Los hoteles que van a abrir este verano no van a tener ocupación suficiente para poder cubrir gastos, ha aseverado el presidente de FAHAT, que insistirá en la necesidad de que los expedientes se prolonguen hasta diciembre "con hechos", ya que cree que la caída se va a observar en las cifras.





Ha lamentado que, pese a ser "el único sector que ha ido de la mano de los sindicatos a proponerle al Gobierno", no se hayan atendido sus demandas, y se ha preguntado si es que "no tienen capacidad para verlo o quieren que se hunda el sector".En cuanto a la mejora de las expectativas para los próximos meses que señalan las administraciones, ha dicho que hubo una "primera fase de pánico total", cuando los hoteles tuvieron que "echar a los clientes" sin saber cuándo podrían reabrir, y actualmente están en el "falso optimismo" de que se va a recuperar la demanda.Después de esta fase, en torno a octubre -ha vaticinado- "viene la insolvencia", porque las empresas "no habrán sacado para pagar facturas, empleados o lo que deben a los bancos e impuestos".Respecto a un aumento de demanda después de los meses tradicionales de la temporada alta, ha dicho que "los que hablan de que el verano se va a trasladar a octubre no tienen ni idea de turismo"."Llevamos más de cincuenta años en la Costa del Sol en turismo y no hemos sido capaces de romper la estacionalidad", ha argumentado Callejón, quien ha recordado que habitualmente cierra un 20 por ciento de los hoteles en este destino en temporada baja.Y ha añadido: "Si en época de bonanza económica, con la cartera llena, no hemos sido capaces, ¿ahora tenemos una varita mágica?".