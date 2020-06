Sanciones por conducir sin seguro de coche

Conducir sin seguro de coche no supone cometer un delito pero sí es obligatorio. No se considera una falta a la orden del Código Penal porque no pone en riesgo la vida de otros conductores, como sí lo hace conducir bajo los efectos del alcohol, pero sí conlleva una multa, por lo que, el conductor que incumpla la normativa se enfrentará a posibles sanciones.

En España es necesario asegurar todos los vehículos a motor. Tanto si el coche está parado como circulando en la vía pública, requiere tener un seguro de responsabilidad civil en vigor asociado. La multa por conducir sin seguro dependerá de diversos factores. Las sanciones varían entre 600€ y 3.000 euros.

Para determinar la cuantía, los agentes de tráfico tendrán en cuenta el tipo de vehículo, el permiso que requiere llevar o la situación del mismo. La multa será diferente si el automóvil se encuentra parado, en circulación o si ha provocado un accidente.

Gestionar las multas y los seguros requiere de cierto trámite burocrático que, en muchas ocasiones, los conductores no saben afrontar. Para ello existe un teléfono gratuito de Línea Directa en el que es muy cómodo y fácil gestionar los partes, asistencias, multas, documentos y recibos de los seguros del coche o moto. Es importante conocer que no es obligatorio llevar el recibo del seguro en el coche, pero sí es necesario que esté asegurado. Los agentes pueden comprobarlo de forma telemática con tan solo conocer la matrícula del vehículo.

Respuesta civil y penal

A ojos de la ley, circular sin seguro o con el seguro caducado es lo mismo. Se incurre en la misma irregularidad administrativa. Está prohibido circular sin seguro según indica la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. En ella, también se explica que el responsable de los daños que se puedan ocasionar a terceros siempre será el conductor del vehículo. Ante ellos tiene que responder civil y penalmente. En este caso, el propietario del vehículo también responderá civilmente pero no penalmente, a no ser que el vehículo haya sido robado.

Inmovilización del vehículo

En el momento en el que los agentes de tráfico detecten que un vehículo no tiene seguro o lo tenga caducado, lo inmovilizarán. En el caso de que se incumpla en varias ocasiones, el coche se requisará, de forma que no podrá volverse a recuperar hasta que disponga del seguro obligatorio, y será el propietario quien corra con todos los gastos ocasionados por el depósito. Durante el tiempo que permanezca inmovilizado el vehículo, los agentes le pueden prohibir conducir por todo el país.

En el caso de que el seguro no se haya renovado por ciertos factores como problemas de pago debidos a la cuenta bancaria, la aseguradora tiene como obligación ofrecer al asegurado un mes más de cobertura en el que estará cubierto y podrá circular con normalidad. Si cuando acabe este período, no se ha normalizado la situación, el seguro dejará de estar vigente.