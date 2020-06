La red pública de adicciones trata a 38.000 personas

La Red Pública de Atención a las Adicciones andaluza atiende a 38.000 personas y la cocaína es la sustancia que más admisiones a tratamiento motiva en Andalucía, con 5.826 en el último año, el 28,0 % del total, por encima del alcohol, que fue la primera causa de tratamiento desde 2003 y que en 2019 ha motivado el 27,4 % de las admisiones.



Tras esas sustancias se sitúan el cannabis, con el 14,9 % de admisiones, y heroína y el denominado ’rebujao’, con el 14,7 %, según los datos ofrecidos por la Consejería de Salud y Familias con motivo del Día Internacional de la Lucha contra las Drogas.



La Red Pública de Atención a las Adicciones, coordinada desde el III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones, elaborado por la Consejería de Salud y Familias, está sostenida con fondos públicos aportados por la Junta de Andalucía, las Diputaciones provinciales y algunos ayuntamientos.





La forman 129 centros de tratamiento ambulatorio distribuidos por toda la región además de 23 comunidades terapéuticas, dos unidades de desintoxicación hospitalaria, tres viviendas de apoyo al tratamiento, once de apoyo a la reinserción, seis centros de día, cuatro centros de encuentro y acogida y tres viviendas de apoyo a enfermos de SIDA.“Hoy conmemoramos el Día de la Lucha contra las Drogas, recordando que no podemos bajar la guardia ante este fenómeno sobre el que a veces se piensa que ya se ha ganado la batalla. Hay que estar siempre alerta y mucho más en momentos de tanta incertidumbre social como la que ha generado la pandemia del COVID-19”, afirma el director general de Cuidados Sociosanitarios, José Repiso.El Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones, vigente ya en su tercera edición hasta 2021, tiene una "fuerte" línea de actuación desde la prevención en todos los ámbitos: comunitario, escolar, familiar y laboral, a través de diversos programas como el ‘Ciudades ante las Drogas’, ha destacado Repiso.Este programa, que cuenta con 23 años de experiencia, "no ha dejado de ampliar su cobertura y de actualizar sus contenidos y metodologías”, ha subrayado.Actualmente, el 86 % de la población andaluza reside en municipios que cuentan con actividades enmarcadas dentro del ‘Ciudades ante las Drogas’, y sus actuaciones inciden especialmente en los sectores más jóvenes de la población y en los grupos de mayor riesgo social a través de un programa financiado al 50 % por Salud los ayuntamientos.La lucha contra las adicciones en Andalucía se lleva a cabo también a través del fomento de la incorporación social de las personas que se han visto afectadas y que, en la actualidad, precisan un impulso especial para su total inclusión social y laboral, ha apuntado Repiso.