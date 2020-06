Covid: Indisciplina social y desescaladas frenan la lucha en América

La indisciplina social, el relajamiento de las medidas de confinamiento, un terremoto y el dengue hacen retroceder las medidas que se han tomado desde hace cuatro meses en América para enfrentar el coronavirus, que ya deja más 4,5 millones de contagios en el continente.



En las últimas 24 horas se han registrado en América 67.425 casos para un total de más de 4,5 millones de contagios y 2.436 muertos que eleva la cifra a 226.504, según datos de la Organización Mundial de la Salud.



TERREMOTO EN PANDEMIA





El miedo se apoderó de los mexicanos por cuenta de un terremoto de magnitud 7,5, que sacudió este martes con fuerza el centro y sur del país, dejando unos cinco muertos, varios heridos y provocando la evacuación de pacientes con la COVID-19 y personal sanitario del Hospital Juárez de Ciudad de México."Daños menores en viviendas, alertas de tsunami por posible variación en el nivel del mar y cinco personas fallecidas. Es el saldo preliminar del sismo con magnitud 7,5 que se registró a las 10.29 (15.29 GMT)", señaló Protección Civil.México, el cuarto país de América con más casos, reporta 185.122 contagios y 22.584 muertos.RÉCORD DE CASOS Y POCAS PRUEBASLos estados de California, Texas, Arizona y Nevada siguen rompiendo récords de nuevos casos de coronavirus.California, que se ha convertido ya en el segundo estado con mayor incidencia de la pandemia, tras Nueva York, epicentro de la COVID-19 a nivel mundial, sumó 5.019 nuevos casos, llegando a un total de 183.073 contagiados.El gobernador de Texas, Greg Abbott, quien fue uno de los primeros que reabrió la economía, dijo a los residentes de este estado que "el sitio más seguro es su casa", tras el reporte de 5.000 nuevos casos.Por otro lado, los cuatro expertos en salud pública más importantes de EE.UU. contradijeron al presidente Donald Trump y aseguraron que se necesita hacer más pruebas para detectar la COVID-19, luego de que el mandatario dijo en un mitin en Tulsa (Oklahoma) que había solicitado que se redujeran los test.EL COVID DE "FIESTA"En Colombia, donde los casos llegan a 71.183 y los muertos a 2.310, la indisciplina social ha obligado a que en Barranquilla, la segunda ciudad con más contagiados detrás de la capital del país, Bogotá, se cierren de nuevo los comercios y se aplique un toque de queda indefinido.El pasado fin de semana en el que se celebró el Día del Padre ciudadanos de varias ciudades hicieron caso omiso a las medidas de prevención y realizaron multitudinarias fiestas, unas 2.280 en todo el país.Además, momentos antes de inhumar el cuerpo de un hombre fallecido por la COVID-19 en el departamento colombiano del Atlántico, familiares y amigos abrieron el ataúd en el cementerio para tocar el cuerpo y darle el último adiós, según se aprecia en un video que se ha hecho viral.Ante el incremento de contagios y la indisciplina social, el Gobierno colombiano anunció este martes la ampliación del Aislamiento Obligatorio hasta el 15 de julio; eso sí, manteniendo el proceso de reactivación económica.Otra polémica social, se desató en Chile tras el funeral de Bernardino Piñera, tío del presidente Sebastián Piñera, por el presunto incumplimiento del protocolo de entierros establecido durante la pandemia, algo que el Gobierno ya ha negado.En un video grabado por el propio cementerio y viralizado en las redes sociales, se ve cómo uno de los asistentes al entierro del exarzobispo de la ciudad norteña de La Serena, abre el ataúd y el mandatario se acerca para darle a su tío el último adiós.Chile acumula 250.767 casos y 4.505 muertos, que lo sitúan como el cuarto país con más contagios en América y el séptimo a nivel mundial, por encima de España.EL DENGUE AVANZA ENTRE LA COVIDLa tragedia de la COVID-19 no viene sola. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que en América los casos de dengue ya superan los 1,6 millones y los muertos suman 580 en lo que va de 2020, por lo que pidió a las autoridades un mayor control del mosquito causante de la enfermedad, ya que esta situación puede complicar aún más el trabajo del sistema sanitario en medio de la actual pandemia del coronavirus.Según la OPS, en los primeros cinco meses de este año la mayoría de los casos se registraron en Brasil, con 1.040.481 casos, representando el 65% del total. Otros países con un número significativo fueron Paraguay, con 218.798 casos, Bolivia, con 82.460, Argentina con 79.775 y Colombia con 54.192. También se reportaron altas tasas de incidencia de dengue en Honduras, México y Nicaragua."La pandemia por COVID-19 pone una carga importante en los sistemas de salud. A pesar del impacto del coronavirus, existe una necesidad crucial de mantener los esfuerzos para abordar el dengue y otras arbovirosis", señaló este martes la OPS.PRUEBAN POSIBLE VACUNALa vacuna candidata contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford se comenzó a probar en Brasil, el segundo país del mundo más afectado por la pandemia y donde los casos podrían superar los 10 millones debido a la elevada subnotificación.Con más de 52.000 muertos y 1,1 millones de contagiados, que demuestran el alto nivel de infección del virus en Brasil, lo convierte en el primer país en iniciar las pruebas en humanos, fuera del Reino Unido.El COVID-19 continúa expandiéndose por Brasil, principalmente por el centro-oeste y el sur del país, un avance que no ha frenado a los gobernadores de los diferentes estados a la hora de proseguir con la desescalada iniciada a comienzos de mes.CRUZADA POR LA REGIÓNEl presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, junto a unos diez líderes latinoamericanos pedirán a instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial nuevas formas de financiación para la región, la más afectada hasta el momento por la pandemia.Sánchez promueve la conferencia virtual "Juntos por una respuesta para América Latina y el Caribe", con la que se busca convencer a las principales instituciones financieras de que diseñen nuevos instrumentos que ayuden a la reconstrucción de la zona no sólo en términos macroeconómicos sino también para sectores y cuestiones concretas como la sanidad o las políticas de empleo.