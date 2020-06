Aumenta la brecha entre Trump y asesores sanitarios en pleno repunte

En pleno repunte de casos de coronavirus en EE.UU., los cuatro expertos en salud pública más importantes del país contradijeron este martes al presidente estadounidense, Donald Trump, y aseguraron que se necesita hacer más test para detectar la enfermedad, no menos.



Los cuatro funcionarios, entre ellos el principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci, testificaron ante un comité del Congreso y tuvieron que contestar a preguntas sobre Trump, quien el sábado durante un mitin en Tulsa (Oklahoma) anunció que había solicitado que se redujeran los test de COVID-19.



"Al contrario, vamos a hacer más test, no menos", respondió Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias de EE.UU.





NIEGAN PRESIONES DE LA CASA BLANCATanto Fauci como los otros tres funcionarios negaron haber recibido presiones de la Casa Blanca para disminuir las pruebas."Hasta donde yo sé, a ninguno de nosotros se nos ha pedido que reduzcamos los test. Eso es simplemente un hecho, de hecho vamos a hacer más test", aseveró Fauci.Por su parte, el director de los gubernamentales Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Robert Redfield, dijo que su objetivo es "incrementar el acceso inmediato y temprano a los test"; mientras que el subsecretario del Departamento de Salud, Brett Giroir, apuntó que la "única forma de entender la enfermedad" es hacer pruebas a tanta gente como sea posible.El comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), Stephen M. Hahn, también negó haber recibido presiones por parte de Trump, cuyos comentarios provocaron estupefacción y críticas en un momento en el que los casos vuelven a aumentar y el número de fallecidos supera los 120.000.TRUMP "NO BROMEA"Desde la Casa Blanca se intentó rebajar el perfil de esas declaraciones y, este lunes, la portavoz, Kayleigh McEnany, insinuó que el mandatario estaba bromeando.Sin embargo, preguntado hoy por la prensa, Trump defendió que "no bromea" e insistió en la idea de que EE.UU. lidera el número de casos en todo el mundo, porque es el país que más pruebas ha hecho."Tenemos la mejor capacidad de hacer test de cualquier lugar del mundo. Hacemos test mejor que en cualquier lugar del mundo. Nuestros test son los mejores. Y tenemos más que nadie. Al tener más test, tenemos más casos", argumentó el mandatario.En realidad, otras naciones como Alemania y Corea del Sur han hecho más pruebas per cápita que EE.UU., donde viven unos 327 millones de personas y 27 millones han sido sometidas a test para detectar la enfermedad, de las que el 10 % han dado positivo, según datos de los CDC.VISIONES OPUESTAS SOBRE EL REPUNTEAsimismo, el mandatario y los expertos médicos evidenciaron este martes sus diferencias sobre el repunte en casos.En Twitter, Trump se elogió hoy a sí mismo y dijo haber hecho "un gran trabajo" con la pandemia, que da por controlada; mientras que Fauci consideró que el país está experimentado una "inquietante oleada" de nuevos contagios en estados que están reabriendo demasiado rápido y sin capacidad para hacer test.El epidemiólogo consideró que la actual situación de EE.UU. es "mixta" con estados como Nueva York que han hecho un buen trabajo en contener el virus y otros estados del sur y oeste del país con récords diarios."Las próximas dos semanas serán cruciales en nuestra capacidad para abordar esas olas que estamos viendo en Florida, Texas, Arizona y otros estados", apuntó Fauci.No obstante, auguró que EE.UU. estará mejor preparado para hacer frente a una posible segunda ola en otoño o invierno de este año, cuando Fauci espera que el país tenga la capacidad de hacer entre 40 y 50 millones de test cada mes.UNA VACUNA PARA 2021Además, Fauci se mostró "cautelosamente optimista" sobre la posibilidad de conseguir una vacuna contra el coronavirus para principios de 2021."Creo -dijo- que hay una posibilidad razonablemente buena de que, si vamos a tener una vacuna, la tengamos para principios de 2021".Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente 13 vacunas están siendo testadas en humanos en todo el mundo. En EE.UU., la biotecnología Moderna Terapeutics entrará en su "fase 3" del estudio en julio y su vacuna será probada en 30.000 voluntarios.Sin embargo, todavía no hay un tratamiento para el virus, que en EE.UU. ha infectado a 2,3 millones de personas y provocado la muerte de más de 120.600, lo que supone casi un cuarto del total mundial, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.