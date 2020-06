China suma 12 nuevos casos, diez menos que en la víspera

La Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 12 nuevos casos de COVID-19 detectados el martes, 3 de ellos procedentes del exterior y 9 a nivel local, de los cuales 7 se registraron en Pekín.



La capital china aumentó la semana pasada el nivel de respuesta a emergencias por la COVID-19 en un intento de frenar la propagación masiva de una nueva oleada del brote detectado en el principal mercado de la ciudad, que hasta ahora deja 252 casos confirmados.



Las autoridades dan por "controlado" este brote gracias a las medidas adoptadas para contenerlo, y hoy se informó de 6 casos nuevos menos que en la víspera.





Por otra parte, continúan las pruebas de coronavirus para empleados de restaurantes, universidades y mercados de la capital, así como para trabajadores servicios de suministro de comidas y bebidas, supermercados y centros comerciales.La capacidad para hacer test se ha duplicado en los últimos días con la llegada a la ciudad de personal sanitario y laboratorios móviles procedentes de otras provincias que pueden analizar hasta 230.000 muestras diarias.Además, todas las clases presenciales están suspendidas y se aconseja a los residentes que trabajen desde casa, mientras que las comunidades en áreas de riesgo "alto" han quedado selladas y no se permite que nadie salga de ellas.No pueden abandonar la ciudad los residentes en zonas declaradas de riesgo, y se aconseja que nadie lo haga sin un motivo de peso.MILES DE PERSONAS EN OBSERVACIÓNAdemás de los 7 casos detectados en la capital, China registró otros dos contagios a nivel local en la provincia septentrional de Hebei, vecina de Pekín.Por otra parte, de los 3 casos "importados", 2 se contabilizaron en la ciudad de Shanghái y el otro en la provincia central de Shaanxi.La comisión nacional sanitaria china no informó de ninguna nueva muerte en todo el país, y señaló que han sido dados de alta 3 pacientes.Según la comisión, 368 contactos cercanos fueron liberados de observación médica en las últimas 24 horas, pero aún hay 7.557 personas en esta situación.Además, se registraron 4 nuevos casos "sospechosos" de haber contraído el patógeno, todos en Pekín, sumando 18 en total en el país.El total de casos confirmados que permanecen ahora activos en China es de 368, doce de ellos en estado grave, de entre los 83.430 contagios contabilizados desde el comienzo de la pandemia, que ha causado 4.634 muertes.Respecto a los casos asintomáticos, que China no contabiliza como casos confirmados, se registraron 3 nuevos contagios, 1 de ellos en Pekín.Todavía permanecen 100 casos de este tipo bajo observación médica en China, 59 de ellos procedentes del exterior.En la región semiautónoma de Hong Kong se han registrado hasta el momento 1.177 contagios que produjeron seis fallecimientos, mientras que en Taiwán se han contabilizado 446 casos que han causado siete muertes.