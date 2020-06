Mapa de los rebrotes: residencias y casos importados

Residencias de ancianos, casos importados, hospitales y explotaciones hortofrutícolas son los escenarios que protagonizan los primeros rebrotes de la COVID-19 tras el fin del estado de alarma y ya son cuatro las comarcas aragonesas que han retrocedido a la fase 2, mientras que en Lleida preocupa la situación de una residencia de mayores con 18 casos registrados.



En Aragón, la comarca Bajo Aragón-Caspe de la provincia de Zaragoza ha sido la cuarta en la que un rebrote de coronavirus, que ha afectado a varias familias y está relacionado con trabajadores de empresas hortofrutícolas, ha obligado a dar marcha atrás y retroceder a la fase 2 de la desescalada.



Se suma así a las tres comarcas de Huesca (La Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca), desde ayer en fase 2 por un brote en una explotación hortofrutícola, en el que se han contabilizado hasta el momento 78 contagiados, una cifra que podría aumentar en las próximas horas por la realización masiva de pruebas.





En Lleida, en la residencia privada Castrillón de Lleida 13 residentes y 5 trabajadores han dado positivo en la COVID-19 en las últimas horas y los sanitarios están colaborando en tareas de atención, aislamiento de los positivos, así como en el uso de los epis.También en Lleida hay 42 personas aisladas en el Hotel Rambla, la mayoría de ellos temporeros, y 7 han dado positivo en COVID-19. Temporeros son también las 24 personas contagiadas en la granja escuela La Manreana de Juneda, 2 de ellos confinados en el albergue de Seròs.En Málaga se ha detectado otro foco de contagios, con nueve personas que han dado positivo en las pruebas por PCR en el Centro de Acogida, Emergencia y Derivación de Cruz Roja, y se estudia otro centenar de casos que están "en seguimiento activo".Otros seis trabajadores de una empresa cárnica en Valencia han dado positivo por COVID-19 y han sido aislados.RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORESLas residencias siguen siendo en España el principal foco de la enfermedad y es donde se están detectando un mayor número de casos, junto con otros lugares cerrados, empresas cárnicas o lugares de ocio, en los que se dan una gran concentración de personas y poca ventilación.En Extremadura, tres residencias de mayores están a día de hoy afectadas por COVID-19, con alrededor de 22 personas aisladas, 18 de ellas en Los Pinos de Plasencia.Las otras dos residencias afectadas son DomusVi de Badajoz y Virgen De La Montaña, de Casar de Cáceres, con dos personas aisladas en cada caso.En Vizcaya, ha habido "un leve repunte" de los contagios entre los trabajadores de estos centros, aunque entre los ancianos las cifras se mantienen estables.Así, dos personas mayores contagiadas continúan en las residencias de Vizcaya y otros tres usuarios se encuentran hospitalizados con coronavirus, las mismas cifras que hace dos días.Si embargo, el número de trabajadores de las residencias con positivo confirmado son 18, dos más que hace dos días, y los empleados en aislamiento son 93, diez más.Desde Galicia, las noticias son positivas, ya que la cifra de contagiados en las residencias permanece invariable por tercer día consecutivo: cuatro usuarios y un solo trabajador.Santa Teresa Jornet (A Coruña) registra tres positivos entre internos más el de un trabajador, y Caser A Zapateira (Culleredo) suma el contagio activo restante.En Asturias, hay en la actualidad dos centros con cinco casos activos de personas residentes, de un total de 240, y se han superado los rebrotes que el pasado mes afectaron a otras tres residencias de ancianos, entre ellas la de El Carmen, en la que se detectaron 16 casos en usuarios, cuatro aún en activo, y 5 en trabajadores.CASOS IMPORTADOS EN MURCIA Y GALICIAEn Murcia, la consejería de Salud vigila un foco de nuevos casos confirmados en los últimos días, vinculados a los pasajeros de un vuelo procedente de Bolivia y que ha provocado, al menos, 17 contagios.Se trata de tres personas que al llegar a España tendrían que haber guardado una cuarentena, algo que incumplieron, e hicieron vida normal en Murcia y Cartagena, donde han contagiado a varias personas, aunque no se han registrado casos en entornos laborables.Una situación similar en Galicia ha provocado un brote en el Barbanza, comarca en la que se registraron nueve positivos en Ribeira y A Pobra, y donde se han investigado un total de 104 casos.El primero de esos contagios fue el de la hija de una persona que regresó a Galicia tras haber estado en Brasil durante "un tiempo" y que tomó un vuelo de vuelta desde el país sudamericano a Lisboa sin que presentase síntoma alguno.EMPRESAS CÁRNICASEn Valencia, al menos seis trabajadores de un empresa de Rafelbunyol, dedicada al procesado de productos derivados de pollo y conejo, han sido aisladas tras dar positivo por la COVID-19.El secretario general de la Federación de Industria de CC. OO. PV, Javier Galarza, ha asegurado a EFE que este "brote" ha sido detectado tras realizar el pasado viernes unas 200 pruebas PCR, aunque durante toda la pandemia se han registrado en esta empresa "varios episodios de dos o tres personas cada semana que no se encontraban bien y se quedaban en casa". Actualmente, trabajan en esta empresa medio millar de trabajadores.AISLAMIENTO EN CÁCERES Y VARIOS CASOS DE MENORES DE 1 AÑO EN EUSKADIEn Navalmoral de la Mata (Cáceres) preocupan los 14 casos de COVID-19 confirmados en un grupo grande de personas, que están llevando a cabo el aislamiento en "un par de domicilios", la mayoría asintomáticos o con síntomas leves, según ha informado el consejero extremeño de Sanidad, José María Vergeles.Las autoridades sanitarias trabajan en impedir que se produzcan más contagios procedentes de este grupo, estudian toda su red de contactos y en aislar a las personas para que no contagien.Por su parte, Euskadi ha registrado en la últimas semanas "varios casos" de niños de menos de un año infectados por COVID-19, según ha desvelado la consejera de Salud, Nekane Murga, al tiempo que ha reconocido que está bajando la edad media de las personas contagiadas.Murga ha asegurado, por otro lado, que todos los focos detectados en las últimas semanas están controlados, en referencia a los registrados en los hospitales de Txagorritxu (Vitoria), Basurto (Bilbao), Orio (Gipuzkoa) y en la residencia de la congregación de las Siervas de Jesús de la capital vizcaína.En Valladolid, tres nuevos positivos, dos en sanitarios y uno en un paciente dado de alta, elevan a 21 los contagiados por el brote de COVID en el hospital Río Hortega de Valladolid detectado el pasado 16 de junio, tras las pruebas realizadas a los contactos y el periodo de incubación correspondiente.