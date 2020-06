Las residencias denuncian no haber sido "bien tratadas"

El presidente de la Asociación Andaluza de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (LARES), Fernando Acosta, ha denunciado este martes que estos centros y las personas que allí viven "no han sido bien tratadas" durante la crisis del coronavirus.



"Quizá no era posible hacerlo mejor, pero todo el apoyo se ha limitado a recomendaciones que se han recibido como formas de evitar responsabilidades", ha dicho Acosta en su comparecencia en la subcomisión de Políticas Sociales de la comisión de estudio del Parlamento andaluz sobre la reconstrucción de Andalucía.



Acosta ha sostenido que la actuación de la Junta en este ámbito durante la crisis sanitaria ha sido "como si Unicef reparte recetas de cocina en zonas de hambruna" y ha recordado que "el resultado final ha sido positivo, pero en muchos casos se ha llegado tarde", por ejemplo a la hora de contar con test de diagnóstico o equipos de protección.





"Los mayores no han creado el virus, sino que han sido receptores del mismo", ha enfatizado Acosta, que ha insistido en "siempre desde la lealtad hacia las instituciones, reflexionar sobre lo que se ha hecho mal para corregirlo e interpretar con máxima urgencia lo que necesitamos, porque el virus sigue ahí".El responsable de LARES ha sostenido que Andalucía "está muy preparada para hacer las cosas de otro modo" y ha pedido a las administraciones que apuesten por un modelo en las residencias "cercano al hogar y no a los hospitales", en el que los trabajadores son "la segunda familia" de los residentes."Nuestros mayores no son clientes, son nuestros mayores, y no podemos verles con billetitos caminando por los pasillos", ha advertido Acosta, que ha recordado que con ellos "no se puede establecer ningún negocio ni pueden estar en un fondo de inversión, porque no se merecen eso".Ha pedido además a los diputados que tengan "muy en cuenta" las peculiaridades de vida y convivencia de los mayores "antes de establecer normas en muchos casos absurdas"."Cuando se intenta culpabilizar a las residencias no se nos puede olvidar que los recursos que se destinan son insuficientes y están a años luz de las necesidades reales", ha resaltado Acosta, que ha pedido que se adecúen y que se establezcan "unas necesidades a cubrir, unos costes y unos mecanismos de evaluación de la calidad asistencial de los centros".